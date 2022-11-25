DYK kurslarına Aziziye Belediyesi desteği

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için hazırlık yapan adaylara Aziziye Belediyesi tarafından kaynak kitap seti hediye edildi.

Doğrudan Destekleme ve Yetiştirme (DYK) programı çerçevesinde Aziziye Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kursları ziyaret eden Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, İlçe Kaymakamı Abdulkadir Çelik’le birlikte adaylara kitap seti dağıttı. Hem YKS, hem de KPSS hazırlık kurslarında eğitim alan adayları sınıflarında ziyaret eden Başkan Orhan, gençlere internet kart jesti de yaptı. Başkan Orhan, Aziziye Halk Eğitim Merkezi Müdürü Harun Ilıcalı’nın da eşlik ettiği ziyarette, KPSS ve YKS’den elde edilecek başarının büyük önem taşıdığını söyledi.

Adaylara hediye kitap seti

Aziziye Belediyesi tarafından temin edilen hazırlık kitaplarını İlçe Kaymakamı Abdulkadir Çelik’le birlikte sınav hazırlığı yapan adaylara dağıtan Orhan, konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

“Aziziye Halk Eğitim Merkezimizin açtığı hazırlık kurslarına bizler de kitap desteğiyle katkıda bulunalım istedik. Temin ettiğimiz YKS ve KPSS hazırlık kitaplarımız elimize ulaştı, biz de İlçe Kaymakamımızla birlikte onları asıl sahiplerine teslim ettik. Her iki sınavda da elde edilecek başarının önemi bizim için çok büyük. Bu bakımdan sınava girecek olan tüm adaylara kolaylıklar diliyoruz. Ayrıca bu kıymetli çalışmanın yürütülmesinde emeği geçen istisnasız herkese yürekten teşekkür ediyoruz”

Kaymakam Çelik’ten teşekkür

Kaymakam Abdulkadir Çelik ise, ilçede YKS ve KPSS hazırlık kursu planlanmış olmasından dolayı Aziziye Halk Eğitim Merkezini kutlarken, Aziziye Belediye Başkanı Orhan’a da, hediye kitaplar için teşekkür etti. Kaymakam Çelik, “Hepimizin en büyük arzusu gençlerimizin bu sınavlarda başarı elde etmesidir. Bu manada seferber olan kurumlarımıza ve özellikle de kitap temini noktasında bu çalışmaya büyük katkı sunan Aziziye Belediye Başkanımıza teşekkür ediyor, sınava girecek tüm adaylara başarılar diliyorum” dedi.

Hazırlık kurslarını ziyarette ayrıca gençlere 2 GB hediyeli internet kartı da hediye edildi.