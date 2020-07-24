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Düzgün market 18’nci şubesini törenle açtı
DÜZGÜN MARKETLER GRUBU, MARKETLER ZİNCİRİNE YENİ BİR HALKA DAHA EKLEDİ.
ERZURUM 24.07.2020, 18:25
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Düzgün Marketler Grubu, marketler zincirine yeni bir halka daha ekledi.
Düzgün Marketler’in Yıldızkent TOKİ Şubesi dualarla hizmete açılırken, Erzurum’daki şube sayısı ise böylece 18’e yükselmiş oldu.
Açılışta konuşan Düzgün Marketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İskender Düzgün, Erzurum’da istihdam sağlayıp katma değer üretiyor olmaktan duydukları mutluluğu ifade etti.
Kurban kesilmesi ve dua edilmesinin ardından açılış kurdelesi OSB Yönetim Kurulu Başkanı Murat Urkuç ve Türkiye Parekendeciler Federasyonu Genel Başkanı Ömer Düzgün tarafından kesildi.
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