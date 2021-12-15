banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
THK Başkanı'nın istifası kabul edildi
THK Başkanı'nın istifası kabul edildi
Almanya’da enflasyon artışı son 29 yılın en yüksek seviyesinde
Almanya’da enflasyon artışı son 29 yılın en yüksek seviyesinde
Küçük Müslüme’nin mezar taşı yürekleri dağladı
Küçük Müslüme’nin mezar taşı yürekleri dağladı
Bulgarlar ilaçlarını Edirne’den almaya başladı
Bulgarlar ilaçlarını Edirne’den almaya başladı

Dünya Toprak Günü’nde sağlıklı yaşamın, sağlıklı topraklarla ilişkisi ele alındı

Atatürk Üniversitesinde “Sağlıklı Yaşam İçin Sağlıklı Topraklar” konulu konferans düzenlendi.

ERZURUM 15.12.2021, 15:35
Dünya Toprak Günü’nde sağlıklı yaşamın, sağlıklı topraklarla ilişkisi ele alındı

Atatürk Üniversitesinde “Sağlıklı Yaşam İçin Sağlıklı Topraklar” konulu konferans düzenlendi.

Kültür Merkezi Mavi Salonda, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nesrin Yıldız tarafından 5 Aralık Dünya Toprak Günü münasebetiyle düzenlenen konferansa Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Önder Çalmaşur, kamu kurumu temsilcileri, öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Toprakların, dünyanın en büyük karasal karbon havuzları olduğunu ve küresel gıda üretiminin yaklaşık %95’inin üretimini sağladıklarını ifade ederek konuşmasına başlayan Prof. Dr. Nesrin Yıldız, bu nedenle toprağın, küresel ve ulusal gıda güvenliğinin temel unsurunu oluşturduğunu söyledi.

Dünya tarım topraklarının 3’de 1’nin yoğun tarım ve yanlış tarımsal uygulamalar nedeniyle akut olarak bozulmuş olduğuna vurgu yapan Yıldız: “Dünyada ekili alanlarının % 20’sinde verimlilik azalması, %16’sında orman arazileri, %19’unda otlaklar ve % 27’sinde mera alanlarının azaldığı gözlenmekte. Kısacası, dünya nüfusu arttıkça gıda güvenliği sorunları da artıyor ve toprak verimliliğini koruma ve bozulmayı en aza indirme ihtiyacını doğuruyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) bu tehlikeye dikkat çekmek için 5 Aralık 2015 yılını Dünya Toprak günü olarak deklare etti ve bu sebeple her yıl 5 Aralık günü dünya toprak günü olarak kutlanıyor. Bu vesileyle özellikle tarım topraklarının tehdit alında kaldığı potansiyel tehlikelere dikkat çekilmek hedefleniyor” şeklinde konuştu.

“Sağlıklı İnsanlar İçin Sağlıklı Topraklara İhtiyaç Vardır”

Bir ülkenin sanayisi ne kadar gelişirse gelişsin, ne kadar modern şehirlere, gelişmiş teknolojilere sahip olursa olsun insanların yaşayabilmeleri için gıdaya gereksinimleri olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Yıldız: “Bu anlamda bir ülke kendi kendine yetebilmeyi başarmalıdır. Bu amaca ulaşmak için en temel kaynak topraktır, üretimin beşiğidir, rahmidir, anasıdır. Toprak dirimizi besler ölümüzü saklar.

Sağlıklı Toprak; karbon depolayan, sera gazı emisyonlarını azaltan, su kalitesini, çiftlik kârlılığını, kuraklığa dayanıklılığı ve besin kullanılabilirliğini artıran, tozlayıcı habitatı sağlayan ve birçok bitki hastalığını bastıran topraktır. Yapılan birçok araştırma, toprak bozulmasının gıda olarak üretilen besinleri ve insan sağlığını doğrudan etkilediğine işaret etmektedir. Bu nedenle yalnızca ne yediğimiz değil, yediklerimizin nasıl üretildiği de önemlidir” ifadelerini kullandı.

“Ele Ele Vermeliyiz”

Sonuç olarak 2050 yılına kadar 9.8 milyar insanı beslemek zorunda kalacak tarım sistemlerine sahip toprak yönetimine ihtiyaç duyulduğunu belirten Prof. Dr. Nesrin Yıldız: “Son yıllarda tarım topraklarımızın büyük çoğunluğu, onları üretken kılan temel yapı taşlarının %40 ile 60’nı kaybetti. İklim değişikliği nedeniyle ortaya çıkan kuraklık dünyadaki ekilebilir arazilerin % 30 undan fazlasını etkileyecek. Dünyamızı eski haline getirebilmek için ele ele vermeliyiz, insanlık tarihinde tarımsal faaliyetlerimizde dönüşümler yaparak bu zorlukları ele almamız gereken kritik bir noktadayız. Bu vesileyle 5 Aralık Dünya Toprak Günü kapsamında düzenlediğimiz konferansın farkındalık oluşturmasını temenni ediyor, etkinliğimizin düzenlenmesinde katkısı olan başta Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı olmak üzere, fakülte yönetimimize, öğrencilerimize ve katılımcılara teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 16 39
2. Konyaspor 16 30
3. Hatayspor 16 29
4. Başakşehir 16 28
5. Fenerbahçe 16 27
6. Alanyaspor 16 27
7. Beşiktaş 16 24
8. Adana Demirspor 16 23
9. Galatasaray 16 23
10. Sivasspor 16 22
11. Karagümrük 16 22
12. Antalyaspor 16 21
13. Gaziantep FK 16 21
14. Giresunspor 16 19
15. Kayserispor 16 19
16. Altay 16 18
17. Göztepe 16 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 16 14
19. Rizespor 16 13
20. Kasımpaşa 16 11
Takımlar O P
1. Erzurumspor 15 31
2. Ümraniye 15 30
3. Ankaragücü 16 30
4. Eyüpspor 15 27
5. Bandırmaspor 15 25
6. Samsunspor 15 25
7. İstanbulspor 15 23
8. Kocaelispor 16 23
9. Gençlerbirliği 16 23
10. Tuzlaspor 14 22
11. Boluspor 15 20
12. Adanaspor 16 20
13. Menemenspor 15 19
14. Manisa FK 17 19
15. Bursaspor 15 18
16. Ankara Keçiörengücü 16 18
17. Altınordu 16 16
18. Denizlispor 15 15
19. Balıkesirspor 15 7
Takımlar O P
1. Man City 17 41
2. Liverpool 16 37
3. Chelsea 16 36
4. West Ham 16 28
5. M. United 16 27
6. Arsenal 16 26
7. Tottenham 14 25
8. Leicester City 16 22
9. Aston Villa 17 22
10. Wolverhampton 16 21
11. Brentford 16 20
12. Brighton 15 20
13. Crystal Palace 16 19
14. Everton 16 18
15. Southampton 16 16
16. Leeds United 17 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 16 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 17 42
2. Sevilla 16 34
3. Real Betis 17 33
4. Atletico Madrid 16 29
5. Real Sociedad 17 29
6. Rayo Vallecano 17 27
7. Valencia 17 25
8. Barcelona 16 24
9. Espanyol 17 23
10. Osasuna 17 22
11. Athletic Bilbao 17 21
12. Mallorca 17 20
13. Villarreal 16 19
14. Celta de Vigo 17 17
15. Granada 16 16
16. Elche 17 15
17. Deportivo Alaves 16 15
18. Cádiz 17 13
19. Getafe 17 12
20. Levante 17 8