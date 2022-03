Dünya Down Sendromu Günü Farkındalık Etkinliği ETÜ’de Düzenlendi

Erzurum Teknik Üniversitesi’nde (ETÜ) 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü Paneli düzenlendi.

Down Sendromlu bireylere yönelik farkındalığın artırılması amacıyla ETÜ Yaşam Merkezinde düzenlenen etkinliğe ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Genel Sekreter Doç. Dr. Tuba Yetim, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Elanur Yılmaz Karabulutlu, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Fatih Yetim ile çok sayıda akademik personel ve öğrenci katıldı.

Moderatörlüğünü Sağlık Bilimleri Fakültesinden Dr. Öğretim Üyesi Nurgül Karakurt’un yaptığı panelin açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkan ETÜ Rektörü Bülent Çakmak, Down Sendromlu bireylerin toplumdaki yerini ve önemini vurgulayarak: “Down sendromu tedavi edilmesi gereken bir hastalık değil, aksine bir ayrıcalıktır. Bildiğiniz gibi sıradan bir insan vücudunda 46 kromozom bulunuyorken Down Sendromlu insanlarda ise kromozom sayısı 47. Bu durum onları bir adım öne geçiriyor. Toplumda Down Sendromlu bireyler genel olarak engelli gibi görülse de sadece özel gereksinimleri var ve bizden pek çok noktada daha öndeler. Bu nedenle bizler onların farkına vararak onları toplumsal süreçlere dahil etmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle böylesine anlamlı bir günde panelimizin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Rektör Çakmak’ın ardından kürsüye çıkan Dr. Öğretim Üyesi Nurgül Karakurt Down Sendromlu bir bireyin ebeveyni olmanın bir ayrıcalık olduğunu belirterek yaşadığı tecrübeleri dinleyicilere aktardı.

Daha sonra Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanı Arş. Gör. Mehmet Işık, down sendromlu çocukların özel öğretmeni olmanın nasıl bir duygu olduğunu dile getirerek, özel gereksinimli bireylerin topluma kazandırılması için hangi eğitim süreçlerinden geçmesi gerektiğini ve kazanması gereken becerileri anlattı.

Özel Sporcular Milli Takım Antrönörü İsmail Güler down sendromlu çocuklar için beden eğitiminin çok önemli bir yer tuttuğunun altını çizerek, kararlılıkla ve doğru tekniklerle antrenman yaptırıldığında özel gereksinimli çocukların engel tanımadan çok büyük başarılar kazanabileceğini belirtti.

Son olarak down sendromlu çocuklara fırsat verildiğinde her alanda kendilerini gösterebileceğini söyleyen Palandöken Özel Eğitim Okulu Müdürü Hacer Türk ise, Mutlu Kafede çalışan çocukların sevgi ve ilgiyle el sanatlarından gastronomiye kadar birçok farklı alanda son derece güzel ürünler çıkartabildiğini ifade etti.

Panel, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin down sendromuna yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla pankartlarını sergilenmesi ve Mutlu Kafede çalışan down sendromlu çocukların hazırladığı serginin gezilmesiyle sona erdi.