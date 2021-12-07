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Dumlu şehitleri dualarla anıldı

Erzurum’un Dumlu Beldesinde bulunan 247. Piyade Alayı koğuşunda 7 Aralık 1966 tarihinde meydana gelen patlama sonrası çıkan yangında şehit olan 65 asker mezarları başında dualarla anıldı.

ERZURUM 07.12.2021, 12:21
Dumlu şehitleri dualarla anıldı

Erzurum’un Dumlu Beldesinde bulunan 247. Piyade Alayı koğuşunda 7 Aralık 1966 tarihinde meydana gelen patlama sonrası çıkan yangında şehit olan 65 asker mezarları başında dualarla anıldı.

Dumlu Şehitliğinde yapılan törene Erzurum Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, ASH İl Müdür Yardımcısı İsmet Erdal, Yakutiye Belediyesi Basın ve halkla İlişkiler Müdürü cengiz Tosun, Türkiye Gazileri ve Şehit Aileleri Vakfı Erzurum Şube Başkanı Rıza Demir, STK temsilcileri, kamu kurum temsilcileri ve farklı illerden gelen şehit yakınları katıldı.

Törende, Erzurum’un Dumlu beldesinde konuşlu bulunan 247. Piyade Alay Komutanlığında, 8 Aralık 1966’da meydana gelen bir patlamada yanarak şehit olan 65 Mehmetçik için dualar edildi.

Türkiye Gazileri ve Şehit Aileleri Vakfı Erzurum Şube Başkanı Rıza Demir, yaptığı açıklamada şunları söyledi, “Bu organizasyonumuzu Samsun Şubemizle ortaklaşa gerçekleştirdik. Mardin, Van, Kırşehir, Zonguldak, Çorum, İstanbul, Samsun, Batman, Malatya ve Tarbzon’dan 55 şehit yakını anma töreni için Erzurum’a geldi. 247. Piyade Alay Komutanlığında, 8 Aralık 1966’da meydana gelen bir patlamada, 65 Mehmetçik yanarak şehit oldu. Faciaya, erlerin yattığı koğuştaki benzin bidonunun neden olduğu ifade edildi. Hava sıcaklığının, sıfırın altında 40 dereceye kadar düştüğü bir gecede meydana gelen patlama, vatani görevini yapan 65 Mehmetçik’e şehadet rütbesi kazandırırken, Dumlu ve yöresini ise ‘şüheda mekanı’ haline getirdi. Tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, ailelerine sabrı cemiller niyaz ediyorum”

ASH İl Müdürü Cemil İlbaş ise şehitlere Allah’tan rahmet dileyerek, 55 yıl önce şehit olan 65 şehidin manevi huzurlarında kabirleri başında anmak için farklı illerden gelen yakınlarının katılımıyla 6 yıldan bu yana anma programı düzenlediğini ifade etti.

Anma programının düzenlenmesinde emeği geçen kurumlara teşekkür eden İlbaş, “Türkiye’nin dört bir yanından şehit yakınlarını Erzurum’a ağırlıyoruz. Anma programımızın organizasyona katkı sağlayan Erzurum Valiliğimize, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza, Dumlu Şehitliğin yapılmasına katkı sağlayan Yakutiye Belediye Başkanlığımıza, Türkiye Gazileri ve Şehit Aileleri Vakfı ve Sivil Toplum Kuruluş Temsilcilerimize teşekkür ediyoruz. Şehitlere olan vefa borcumuzu ne yapsak ödeyemeyiz. Onların aziz hatırları bizler için çok önemli, tüm şehitlerimizin mekanı cennet olsun” dedi.

Programdan sonra şehit yakınları Erzurum’un tarihi ve kültürel mekanlarını gezme fırsatı buldu.

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