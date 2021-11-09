banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Vatandaşın sağlığı ile oynayan 1878 işletmeye ceza yağdı!
Vatandaşın sağlığı ile oynayan 1878 işletmeye ceza yağdı!
Cüneyt Arkın'dan İdil Biret'e... Kimler ödül alacak?
Cüneyt Arkın'dan İdil Biret'e... Kimler ödül alacak?
Bakan Dönmez: Karadeniz'de yeni müjdeler için gün sayıyoruz
Bakan Dönmez: Karadeniz'de yeni müjdeler için gün sayıyoruz
Beşiktaş'tan hakem tepkisi: 'Akıllarını başlarına alsınlar!'
Beşiktaş'tan hakem tepkisi: 'Akıllarını başlarına alsınlar!'

Dualar "93 Harbi" kahramanları için edildi

Tarihte "93 Harbi" olarak anılan 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşında destan yazan kahramanlar için “Ecdada Saygı” töreni düzenlendi. Törene Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı da katıldı.

ERZURUM 09.11.2021, 15:16
Dualar "93 Harbi" kahramanları için edildi

Tarihte "93 Harbi" olarak anılan 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşında destan yazan kahramanlar için “Ecdada Saygı” töreni düzenlendi. Törene Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı da katıldı.

Osmanlı-Rus Savaşının yaşandığı Aziziye Tabyalarında 144 yıl önce şehadete koşan kahramanların aziz hatıralarını yâd etmek üzere düzenlenen ve pandemi dolayısıyla vatandaşların katılamadığı anma töreninde Rektör Çomaklı’nın yanı sıra; Erzurum Valisi Okay Memiş, AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ile kurum amirleri, şehit yakınları ve gaziler yer aldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, Sultan II. Abdülhamid’in fermanının okunması, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dua ile devam etti. Programın ardından protokol üyeleri Nene Hatun’un kabrini ziyaret ederek karanfil bıraktı. Büyükşehir Belediyesi Mehteran takımı da törenin ardından çeşitli eserler icra etti.

Rektör Çomaklı: “Geçmişimizi İyi Bilerek Geleceğimizi Başarılı Bir Şekilde İnşâ Edebiliriz”

"93 Harbi" olarak bilinen 1877-78 Osmanlı Rus Savaşında, Ayazpaşa Camii müezzini Abdullah Efendi’nin sabah namazı sonrası camii minaresine çıkıp okuduğu sela ve yaptığı çağrının ardından Erzurum halkının ellerindeki nacak, kazma ve küreklerle bir araya gelip Aziziye Tabyasına koşarak Ruslarla savaşan Türk askerine yaptığı yardım sayesinde düşmanın alt edildiğini vurgulayan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, kundaktaki bebeğini bırakıp, önce vatan diyen kahraman Nene Hatun’ların yazdığı destana şahitlik etmek ve yaşananları asla unutmamak adına bu tür etkinlikleri oldukça önemsediklerini belirtti.

Milli birlik ve bütünlüğü korumak adına da üniversite olarak benzeri programları sık sık düzenlediklerini aktaran Çomaklı, “Unutmamalıyız ki geçmişimizi iyi bilerek geleceğimizi başarılı bir şekilde inşâ edebiliriz. Aziziye Destanı da bizim için bu bakımdan büyük önem arz ediyor. Kahramanlık destanı yazarak bugün özgür bir şekilde yaşamamıza vesile olan tüm kahramanlarımızı minnetle anıyor, bin yıldır vatan topraklarının müdafaası için toprağa düşen şehitlerimize Yüce Mevlâ’dan rahmet diliyorum” şeklinde konuştu.

Program, protokol üyelerinin tabyalarda oluşturulan hatıra ormanına fidan dikmeleriyle son buldu.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6