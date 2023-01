DSİ 8. Bölge Müdürlüğünden 400 milyonluk beş imza

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

DSİ 8. Böle Müdürü Oğuzhan Yavuz, yaptığı yazılı açıklamada “Bugün Erzurum Bölge Müdürlüğü için toplam bedeli 400 milyon TL olan beş adet işin sözleşmesini imzaladık. Toplam sulama alanı 205 bin 350 dekar olan Hınıs Başköy Barajı Sulaması işi çerçevesinde TO Kİ finansmanı ile yapılan HDPE Boru temini ile ilk etapta 50 bin dekar tarım arazisinin sulamaya hazır hale getirilebilmesi için yapılan malzeme temini sözleşmesini, Erzurum Çat İlçesi Çayırtepe Mahallesi 1. Kısım İkmali sözleşmesi ile Erzurum Çat İlçesi Çayırtepe Mahallesini taşkınlardan koruyacak olan işin sözleşmesini, toplam sulama alanı 205 bin 350 dekar olan Hınıs Başköy Barajı Sulaması işi bağlamında TO Kİ finansmanı ile yapılan CTP Boru temini ile ilk etapta 50 bin dekar tarım arazisinin sulamaya hazır hale getirilebilmesi için yapılan malzeme temini sözleşmesini, toplam sulama alanı 67 bin 150 dekar olan Ağrı Ovası Yazıcı Sulaması 2. Kısım işi çerçevesinde TO Kİ finansmanı ile yapılan CTP Boru temini ile ilk etapta 15 bin dekar tarım arazisinin sulamaya hazır hale getirilebilmesi hedeflenen Ağrı Ovası Yazıcı Sulaması 2. Kısım Malzeme Alımı 7. Kısım (CTP Boru) işinin sözleşmesini ve son olarak Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, toplam sulama alanı 114 bin dekar olan Sakalıkesik Ovası Sulaması 2. Kısım işi ile yapılan CTP Boru temini ile Sakalıkesik Ovası Sulaması ikmal işinin bitirlmesi için gerekli olan Sakalıkesik Ovası Sulaması 2. Kısım Malzeme Alımı 7. Grup sözleşmesini imzaladık.

2023 yılının ilk günlerinde sonuca bağlamış olduğumuz ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak bölgemizin tarım sektöründe kalkınma hamleleri yapacak olan işlerimizin bir an önce bitirilerek yöre çiftçisinin daha modern ve ekonomik şartlara ulaşması için süratle çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Ayrıca bir mahallemizin de taşkınlardan korunması için gerekli hassasiyeti göstererek taşkın koruma işini de başlatmış bulunmaktayız. İmza altına almış olduğumuz beş adet sözleşme ile toplam bedeli 400 milyon TL olan işlerimizin ülkemize ve yöre halkımıza hayırlı olmasını diliyor, bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Prof. Dr. Vahit Kirişci’ye, ve DSİ Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Akif Balta’ya şükranlarımı sunuyor, emeği geçen herkese en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum” dedi.