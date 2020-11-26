Dr. Gürsel Bedir’den sağlık çalışanlarına tam destek

Covid-19 pandemisinde ön safta mücadele veren sağlık çalışanları için bir dizi düzenlemeler yapan Sağlık İl Müdürü Dr. Gürsel Bedir, geçtiğimiz günlerde bu düzenlemelere yenilerini ekledi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir, son zamanlarda sağlık personelinde pozitif ve yakın temaslı sayısının arttığına ve vaka sayılarının artmasına bağlı olarak iş yükünün artmasına dikkat çekerek yeni düzenlemeleri gündeme getirdi.

Sağlık çalışanlarını korumayı ve sosyal hayatlarının gözetmeyi bir görev olarak nitelendiren Dr.Gürsel Bedir bu bağlamda, 60 yaş üstü sağlık çalışanlarının evden çalışma düzenine geçmesi, sağlık tesislerindeki çalışma odalarında odanın büyüklüğüne göre bir veya iki personel olmak üzere planlama yapılması, hastalara tesisler girişlerinde yedek maske verilmek üzere maskesiz dolaşmasının önüne geçilmesi, sağlık tesislerinde çalışan sağlık personellerinin dinlendirilmesine yönelik planlama yapılması başta olmak üzere bir dizi düzenlemeyi hastane yöneticileriyle paylaştı.

Ayrıca pozitif veya temaslı salık çalışanlarının özlük haklarında kısıtlama veya maddi kesinti gibi durumların önüne geçilmesi ve idarecilerin sağlık çalışanlarıyla bir bütün olarak omuz omuza birbirlerine destek olması talimatının net bir şekilde verildiği de belirtildi.