Dr. Ekinci Fizyo terapi için şifalı bitkiler topluyor

Alternatif tıp konusunda çalışmalarda bulunan Dr.İbrahim Hakkı Ekinci ilk baharla birlikte doğaya şifalı bitkiler toplamaya çıkıyor.

Oltu’da serbest olarak çalışan Doktor İbrahim Hakkı Ekinci, ‘Fizyo terapide kullandığımız bazı endemik bitkileri toplamak için doğaya çıktık. Bu endemik bazı bitkilerin baharda daha fazla değer arz ediyor. Bu dönemi kaçırmamak için Mayıs ayı sürecinde yöremizde var olan bazı bitkileri ve çiçekleri toplamak için Damlıca bölgesindeyiz’ dedi.