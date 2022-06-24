Dr. Bedir, kanser taramaları ve erken tanının önemine dikkat çekti

Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir, “Kanser il değerlendirme toplantısında” önemli uyarılarda bulundu.

Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir, sağlık yöneticilerinin, aile hekimlerinin, aile sağlığı çalışanlarının, KETEM sorumlularının katılımı ile gerçekleştirilen “Kanser İl Değerlendirme Toplantısında” kanser taramaları ve erken tanının önemine dikkat çekti.

Dr. Gürsel Bedir, kanser taramalarının hem birey hem toplum için çok değerli bir hizmet olduğunu, tarama programları sayesinde erken teşhis konularak bireylerin yaşam kalitesinin artırıldığını, kanser kaynaklı sakatlık ve ölümlerin azaltıldığını belirtti.

Tüm Aile Sağlığı Merkezlerinde, İlçe Sağlık Müdürlüklerinde, Toplum Sağlığı Merkezlerinde, Sağlıklı Hayat Merkezlerinde ve ayrıca Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanemizde kanser tarama seferberliği başlattıklarını vurgulayan Dr. Bedir; 40-69 yaş arası kadınların meme kanseri, 30-65 yaş arası kadınların serviks (rahim ağzı) kanseri , 50-70 yaş arası kadın ve erkeklerin kolorektal (bağırsak) kanser taramalarını yaptırmaları için çağrıda bulunup, bu çalışmanın önemine binaen hedef nüfusun tamamının katılımı ile hayatlara dokunmayı amaçladıklarını belirtti.