Donan şadırvan ortaya kartpostallık görüntüler çıkarttı

Erzurum’da etkili olan soğuk hava cami önlerinde bulunan şadırvanları buz tutturdu.

Kent genelinde kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Etkili olan soğuk hava nedeniyle Lalapaşa cami önünde bulunan şadırvan buz tuttu. Şadırvanın musluğundan akan suyun donduğu anlar güzel görüntüler oluştururken kent meydanında bulunan bir kafenin çatısında oluşan 3 metrelik buz sarkıtları ise vatandaşlar için tehlike arz ediyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada "Bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Ardahan ve çevresinin aralıklı kar yağışlı geçeceği, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik eğimli yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

Öte yandan bölge genelinde hava sıcaklığı gece sıfırın altında olmak üzere Erzurum ve Ardahan’da 12, Erzincan’da 6, Bayburt’ta 9 derece olarak ölçüldü.