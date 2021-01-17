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Doğum sancısı başlayan kadın için seferber oldular
Erzurum’un Tekman ilçesinde yolu kar ve tipi nedeniyle kapanan köyde doğum sancıları başlayan kadın, ekiplerin zorlu mücadelesinin ardından hastaneye ulaştırıldı.
ERZURUM 17.01.2021, 12:44
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Erzurum’un Tekman ilçesinde yolu kar ve tipi nedeniyle kapanan köyde doğum sancıları başlayan kadın, ekiplerin zorlu mücadelesinin ardından hastaneye ulaştırıldı.
Tekman’a bağlı Güzlüce mahallesinde dün gece etkili olan kar ve tipi nedeniyle yollar ulaşıma kapandı. Köyde mahsur kalan ve doğum sancıları başlayan Seyran Yaşar’ın eşi Bilal Yaşar durumu Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerine bildirdi. Tekman Kırsal Hizmetler ekibi tarafından Seyran Yaşar araçla alınarak Tekman Şehit Piyade Çavuş Muhammet Binici Devlet Hastanesine getirildi.Hastanın eşi Bilal Yaşar, "Eşim gece saatlerinde hastalandı. Aşırı derecede fırtına vardı, yol açmaları için büyükşehir belediye ekiplerini aradım. Sağ olsunlar gelip bizi araçları ile alıp hastaneye kavuşturdular. Başta Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen Bey olmak üzere tüm ekiplerine teşekkür ederim" dedi.
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