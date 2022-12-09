Doğu hayvancılığına Aziziye dopingi

Proje belediyeciliğinde bir Erzurum markası olan Aziziye, Doğu Anadolu’daki 15 ili birden kapsayacak yepyeni bir proje için kolları sıvadı. DAP Kalkınma İdaresi Bölge Başkanlığı ile imzalanan protokolle, Erzurum ve bölge illerinin ihtiyaç duyduğu beton sıvatlar (hayvan sulağı) Aziziye Belediyesi tarafından üretilecek.

Hayvan içme suyu altyapısının iyileştirilerek mera hayvancılığında işgücü ve üretim verimliliğinin artırılmasını amaçlayan proje dahilinde tam 7 bin 500 adet beton sıvat imalatı gerçekleştirecek olan Aziziye Belediyesi, aynı zamanda söz konusu hayvan sulaklarının Aziziye başta olmak üzere Erzurum ve ilçeleriyle bölgenin diğer illerine dağıtımını sağlayacak. Projeyi hayata geçirecek olan protokol, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ve DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen tarafından imzalandı. Orhan ve Demirdöğen, projenin Aziziye’ye, Erzurum’a ve bölgeye hayırlı olması dileklerinde bulundu.

Hayvancılık için önemli bir adım

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, hayvancılık faaliyetlerinin yoğun olarak sürdürüldüğü Erzurum ve bölgenin diğer illeri için hayati öneme sahip bir projeye start verdiklerini bildirdi. Başkan Orhan, Erzurum’un yüzde 67’sinin meralardan oluştuğunun altını çizerek, benzer bir durumun Doğu Anadolu Bölgesi için de geçerli olduğuna dikkat çekti. Doğu Anadolu’nun, Türkiye çayır varlığının yüzde 58’ini, mera varlığının ise yüzde 37’sini teşkil ettiğini vurgulayan Aziziye Belediye Başkanı Orhan, bölgede hayvancılığın doğal olarak meralara dayalı olarak yapıldığını kaydetti. Meraların, hayvancılık faaliyetlerinin en önemli gider kalemi olan yem maliyetlerinin düşürülmesi noktasında önemli bir avantaj olduğunu ifade eden Başkan Orhan, “İşte biz bu projeyle meralarımızdaki içme suyu altyapılarını iyileştirmek, değer zinciri oluşturmak işgücü ve üretim verimliliğini arttırmak istiyoruz” diye konuştu.

Aziziye’den bölgeye dağıtım

DAP Bölge Kalkınma İdaresi işbirliğiyle yürütülecek proje çerçevesinde tam 7 bin 500 adet beton sıvat imalatı gerçekleştireceklerini açıklayan Başkan Orhan, halk arasında kurun veya hayvan sulağı olarak da bilinen bu sıvatların Aziziye başta olmak üzere Erzurum ve ilçelerinin yanı sıra Van, Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkâri, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli ve Sivas illerine dağıtılacağını belirtti.

Aziziye Belediyesi olarak, imalatı ve dağıtımını yapacakları beton sıvatların hayvancılık yapan çiftçiler için çok büyük imkan olacağını söyleyen Başkan Orhan, “DAP Bölge Kalkınma İdaresi ile birlikte yürüteceğimiz bu çalışma, kırsaldaki hayvancılık faaliyetlerini güçlendirecek, içme suyu anlamında çok büyük bir ihtiyaca cevap verecek. Bu doğrultuda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza ve DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığımıza teşekkür ediyoruz” dedi.