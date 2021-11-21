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Doğu Anadolu’da teşvikli yatırım artışı

Erzurum’un Doğu Anadolu Bölgesi toplamında teşvik belgesi payı Eylül ayında yüzde 4,76, Ocak-Eylül ayı kaydında yüzde 8,33 oldu; 2001-2021 yılları toplamındaki teşvik belgesi payı ise yüzde 10.6 olarak değerlendirildi

ERZURUM 21.11.2021, 11:01
Doğu Anadolu’da teşvikli yatırım artışı

Erzurum’un Doğu Anadolu Bölgesi toplamında teşvik belgesi payı Eylül ayında yüzde 4,76, Ocak-Eylül ayı kaydında yüzde 8,33 oldu; 2001-2021 yılları toplamındaki teşvik belgesi payı ise yüzde 10.6 olarak değerlendirildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2021 Eylül dönemi Teşvik Bültenini yayımladı. Doğu Anadolu Bölgesinde bu yılın Eylül ayında 40 bölgesel, 2 genel olmak üzere toplam 42; yılın 9 ayında 246 bölgesel, 54 genel toplam 300; 2001 -2021 yılları kapsamında ise 2 bin 149 bölgesel 2 bin 213 genel kategoride toplam 4 bin 366 yatırımın teşvik belgesi aldığı bildirildi.

Erzurum’un bölgesel payı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verileri kaydında, DOSİAD tarafından gerçekleştirilen hesaplamalara göre, Erzurum’un Doğu Anadolu Bölgesi toplamında teşvik belgesi payı Eylül ayında yüzde 4,76, Ocak - Eylül ayı kaydında yüzde 8,33 oldu; 2001 - 2021 yılları toplamındaki teşvik belgesi payı ise yüzde 10.6 olarak değerlendirildi

Doğu anadolu eylül ayı verileri

Eylül 2021 döneminde, Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan 14 il kaydında 40 bölgesel, 2 genel kategoride toplam 42 yatırım teşvik belgesine kavuştu. Bölgesel yatırımlar için 363 milyon, genel yatırımlar için 493 milyon, toplam 856 milyonluk yatırım gerçekleştirildi. Bölgesel yatırımlarda 3 bin 721, genel yatırımlarda ise 155 kişilik istihdam öngörüldü.

Ocak - eylül dönemi

Bölgede bu yılın 9 ayında 246 bölgesel, 54 genel yatırım teşvik belgesine kavuştu. Bölgesel yatırımlar için 3.5 milyar, genel bazlı yatırımlar için 1.6 milyar, toplam 5 milyar 142 milyonluk harcama kaydedildi. Bölgesel yatırımlar kaydında 18 bin 126, genel yatırımlarda 492 olmak üzere toplam 18 bin 618 kişilik istihdam kapasitesi oluşturuldu.

Doğu anadolu 2001 - 2021 verileri

Bakanlık verileri kaydında DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analizlere göre, Bölgede 2001 - 2021 yılları kapsamında 2 bin 149 bölgesel, 2 bin 213 genel yatırım teşvik belgesi aldı. Bölgesel yatırımlar için 26,0 milyar, genel yatırımlar için 25,9 milyar, toplam 54,7 milyarlık harcama yapıldı. Bölgesel yatırımlarla 148 bin576, genel yatırımlarla da 34 bin 915 kişi iş edindi.

Erzurum’da Ocak -Ağustos ayları diliminde 461 olan Teşvikli yatırım sayısı 463’e yükseldi. Aylık eksende teşvikli yatırım artış oranı yüzde 0.43 olarak değerlendirildi. İlde teşvikli yatırımlar içinde bölgesel yatırım payı yüzde 30,23 olarak kaydedildi.

Bölgesel teşvikler

Teşvikli yatırımlar kaydında, Bölgesel yatırım payı aylık ölçekte yüzde yüz, 9 aylık süreçte yüzde 52, 21, yıllık kayıtta ise yüzde 30.23; yatırımların istihdam oranı ise 2021 yılı Ocak - eylül döneminde yüzde 92.12, 2001 - 2021 düzeyinde de yüzde 68.81 oldu.

Sanayi ve teknoloji bakanlığı verileri

Erzurum’da bu yılı eylül ayı bölümünde 2 bölgesel, 2021 yılı Ocak - Eylül ayları dizininde 13 bölgesel, 12 genel bazlı toplam 25; 2001 - 2021 yılları kapsamında ise 140 bölgesel, 323 de genel ölçekli olmak üzere toplam 463 yatırım teşvik belgesi aldı.

Erzurum ağustos 2021 dönemi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2021 Ocak - Eylül dönemi Teşvikli yatırımlar il dağılım sonuçlarını paylaştı. Erzurum’da Eylül ayı ölçeğinde 2 bölgesel yatırımın teşvik kapsamına alındığı açıklandı. Bölgesel yatırımlar için 33milyon harcama yapıldı. Bölgesel yatırımlarda 23 kişilik istihdam kapasitesi oluşturuldu.

Erzurum 2021 ocak - eylül dönemi

İlde bu yılın 9 aylık düzeyde 13 bölgesel, 12 genel kapsamlı 25 yatırım teşvik kapsamında değerlendirildi. Bölgesel bazlı yatırımlar için 200 milyon, genel kapsamdaki yatırımlar için 170 milyon olarak toplam 370 milyon TL tutarında harcama yapıldı. Bölgesel yatırımlarda bin 41, genel yatırımlarda 89, toplam bin 130 kişilik istihdam kapasitesi oluşturuldu.

Erzurum 2001 - 2021 dönemi

Erzurum’da 2001 - 2021 yılları düzeyinde 140 bölgesel, 323 de genel kategoride toplam 463 yatırım teşvik kapsamına girdi. Bölgesel yatırımlar için 2 milyar 418 milyon, genel yatırımlar için ise 2 milyar 842 milyonluk harcama gerçekleştirildi. Bölgesel teşvikli yatırımlarla 9 bin 160, genel teşvikli yatırımlar kaydında ise 4 bin 152 kişi iş edindi.

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