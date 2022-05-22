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Doğu Anadolu Kitap Fuarı’nı bir haftada 1 milyon kişi gezdi

Erzurum’da MNG Expo’nun Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile organize ettiği kitap fuarı, okurların ve yayınevlerinin büyük beğenisini kazandı. Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen ve ilk hafta 1 milyon kişi tarafından ziyaret edildi.

ERZURUM 22.05.2022, 12:37
Doğu Anadolu Kitap Fuarı’nı bir haftada 1 milyon kişi gezdi

Erzurum’da MNG Expo’nun Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile organize ettiği kitap fuarı, okurların ve yayınevlerinin büyük beğenisini kazandı. Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen ve ilk hafta 1 milyon kişi tarafından ziyaret edildi.

13 Mayıs’ta Erzurum Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi’nde açılan Doğu Anadolu Kitap Fuarı, 200’ün üzerinde yayınevi ve ünlü yazarların söyleşileri ile bölgede edebiyat ve kültür yaşamına canlılık getirdi. Büyükşehir Belediyesi ve MNG Expo işbirliği ile bu yıl ilk kez düzenlenen fuar, başta öğrenciler ve gençler olmak üzere, her yaştan okuru sevdikleri yazarlar ile buluşturdu. Okurlar fuarda gün boyunca devam eden imza günleri ve renkli söyleşilerin de tadını çıkardılar. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı içine alan değerli bir haftada gerçekleştirilen Doğu Anadolu Kitap Fuarı son zamanların en iddialı fuarı oldu.

Okurlar, standların başında kuyruk oluşturdular

Erzurum Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile MNG Expo Kongre ve Fuarcılık Hizmetleri tarafından Erzurum Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi’nde bu yıl ilk kez düzenlenen kitap fuarı büyük ilgi gördü.

Seçkin yazarların ve 100’ü aşkın yayınevinin katıldığı fuar, Vali Okay Memiş, AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile MNG Expo Genel Müdürü Dr. Aydoğan Süer’in selamlama konuşmalarının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un konuşması ile açıldı. 13 Mayıs’ta protokol üyeleri ve giydikleri kıyafetlerle Türk İslam bilginlerini canlandıran öğrenciler ile birlikte fuarın açılışını yapan Kurum, konuşmasının ardından stantları gezen ve kitap satın alan öğrencilerle sohbet etti ve hatıra fotoğrafı da çektirdi.

İmza Günleri ve Renkli Söyleşiler

100’ün üzerinde yayınevini buluşturan Kitap Fuarı’nda Kültür Bakanlığı ve Türk Tarih Kurumu’nun kitapları da okurun beğenisine sunuluyor. Açıldığı günden bu yana bir milyon kişi tarafından gezilen organizasyon, hem yayınevlerinden hem de okurlardan tam not aldı. 2021 yılında fuar yönetimini üstlenen MNG Expo, Orta Doğu’nun en büyük fuar merkezi olan Erzurum Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi’nde, Doğu Anadolu’nun dünyaya açılan kapısı olmayı hedefliyor. Dr. Aydoğan Süer liderliğinde uluslar arası boyutta ticari ve kültürel büyük organizasyonlara imza atan ekip, 3 ayrı salonda Doğu Anadolu Kitap Fuarı ile yüz binlerce okuru, beğenilen yazarlar ile bir araya getirdi.

Orta Doğu’nun en büyük fuar alanı olarak kurulan Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi’nde Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği yaparak ticaret ve turizmde sinerji yaratmayı hedefleyen MNG Expo Yönetimi, fuarlar ve kongreler sayesinde olabildiğince çok yerli ve yabancı ziyaretçiyi şehre çekerek otelden alışveriş merkezine yerel üreticiden taksiciye genel anlamda ekonomik katkı sunmayı hedefliyor. Teknoloji, eğitim, tarım, inşaat, turizm gibi başlıklarda büyük organizasyonlar yaparak şehrin yöresel ürünlerini de ziyaretçilere tanıtmayı hedefleyen Fuar ve Kongre Organizasyon şirketi, pek çok üniversiteye ev sahipliği yapan ve öğrencisi bol şehirlerimizden biri olan Erzurum’da düzenlenen bu ilk kitap fuarında Doğu Anadolu Bölgesi’ne büyük bir canlılık getirdiğini kanıtladı.

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