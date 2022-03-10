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Doğu Anadolu Kariyer Fuarı’nda UCİM stantına büyük ilgi

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM), 7-8 Mart tarihinde Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi’nde düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı’nda yer aldı.

ERZURUM 10.03.2022, 12:14
Doğu Anadolu Kariyer Fuarı’nda UCİM stantına büyük ilgi

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM), 7-8 Mart tarihinde Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi’nde düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı’nda yer aldı.

UCİM Genel Başkan Danışmanı Av. Ayşegül Aydoğan, Erzurum İl sorumlusu Av. Hilal Genç, koordinatörler ve gönüllü UCİM üyeleri fuar katılımcılarına UCİM hakkında bilgi vererek, hem Erzurum içindeki hem de ülke genelindeki faaliyetlerden bahsettiler.

Protokolden ve her meslek grubundan önemli isimlerin de ziyaret ettiği UCİM standı vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı.

Genel Başkan Danışmanı Aydoğan, “UCİM olarak, Erzurum’da yapılandığımızdan beri katılım gösterdiğimiz Doğu Anadolu Kariyer Fuarı’nda üçüncü kez yer almaktan dolayı çok mutluyuz. Ülke genelinde 75 bini aşkın üyesi olan UCİM çatısı altındaki mücadelemizde, Erzurum genelinde 4 bine yakın gönüllümüz vardı. Fuarda 1.000’e yakın yeni gönüllümüz oldu. İnsanlar artık UCİM’i biliyor ve tanıyor. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi öncülüğünde Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı’nda, çocuklar mutlu olsun ve istismar edilmesin diye mücadele etmek isteyen her meslek grubu ve her yaş aralığından yeni insanlarla tanıştık. Bu oldukça gurur verici. Mücadelemize katılarak çocuklar için gönlünü ortaya koyan arkadaşlarımızla Erzurum genelinde harika işler yapacağımıza inanıyoruz ve bunun için çok heyecanlıyız. Fuar’da en çok ilgi gören stantlardan biri olmamız, artık vatandaşlarımızın çocuk istismarı konusunda ne kadar hassas ve bilinçli olduğunu gözler önüne sermekte. Yeni üyelerimiz arasında öğrenciler kadar, akademisyenler, ev hanımları, işçiler, sağlık çalışanları, serbest meslek sahipleri, psikologlar, avukatlar gibi çeşitli meslek grupları yer almakta. Her kesimden her meslek grubundan insanlara ulaşmış olmaktan dolayı çok mutluyuz. Tüm kamu kurumları ile iş birliği içinde çocuk istismarı ile mücadelemize devam edeceğiz“ dedi.

Erzurum il Sorumlusu Av.Hilal Genç ise “Çocuk istismarı maalesef ki ülkemizin en büyük sorunlarından birisi. Ama artık çocuklarımız konuşuyor. Onların her biri birer kahraman. Bize de vatandaş olarak düşen onların yanında yer almak ve yalnız olmadıklarını hissettirmek. Bu anlayışla ülkenin yer yerinde olduğu gibi Erzurum’da da çok güzel faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Çocuklar için gönüllü şekilde beden güvenliği eğitimleri veriyor, öğretmen, veli ve herkese farkındalık seminerleri düzenliyoruz. Doğu Anadolu Kariyer fuarı bu anlamda yeni mücadele arkadaşları edinmemize vesile oldu. Bu da daha çok çocuğa ulaşmamızı sağlayacak bu anlamda çok mutlu ve heyecanlıyız. Çocuklar vatanımızdır diye çıktığımız yolda istismar olayları son bulana dek mücadelemize hem Erzurum’da hem de ülke genelinde devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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