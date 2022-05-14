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Doğu Anadolu Erzurum kitap fuarı açıldı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarı, gerçekleştirilen törenle açıldı.

ERZURUM 14.05.2022, 10:51
Doğu Anadolu Erzurum kitap fuarı açıldı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarı, gerçekleştirilen törenle açıldı.

Uluslararası Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi’ndeki kitap fuarının açılışına katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, burada yaptığı konuşmada, “İnancımızın bizlere ilk emri ‘Oku’ olmuştur. Çünkü biliyoruz ki okuyan, kitapla yetişen nesiller başarı dolu ve iyi bir geleceğe doğru koşan insanlar olacaktır. Çağımız bilgi çağıdır, bilgi güç demektir. Bilgiyi üreten, bilgiye sahip olan dünyaya da yön verecektir. Ecdadımız da hep bilgiyi ürettiği gibi hem korumuş hem de geliştirmiştir. Bilgi ile birlikte büyümüş ve güçlenmişlerdir” dedi.

Erzurum’un bir ilim ve bilim şehri olduğunu kaydeden Bakan Kurum, sözlerine şöyle devam etti: “Erzurum da sahip olduğu birçok medreselerle tarihte her zaman okumaya, bilime hep önem vermiştir. İşte bugün Erzurum’da; bu tür organizasyonların, fuarların düzenlenmesi bu ilim öğrenme geleneğinin en canlı ve en güzel örneklerinden biridir. Biliyoruz ki kitap fuarları da her zaman okuyucular ile yazarları buluşturan en güzel mekânlar olmuştur. İnşallah Erzurum Kitap Fuarımız da Türkiye’nin en kıymetli hocaları, ülkemizin yetiştirdiği en büyük yazar, şair ve edebiyatçılar burada, Erzurumlu kardeşlerimizle buluşacak, imza günü ve söyleşiler gerçekleştirecek.”

Başkan Sekmen: “Kentleri geleceğe taşıyan en önemli unsur; tarihi ve kültürel miraslarıdır”

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, “Bir şehre gerçek kimliğini kazandıran unsurların başında o kentin tarihi ve kültürel mirası gelir” dedi.

“Yılların birikimi olarak meydana gelen bu miras, o şehrin bilincini oluşturarak kenti geleceğe taşır” diyen Başkan Sekmen, şöyle devam etti:

“Bu bakımdan şehrin dünü hakkında fikir sahibi olmak bugünü hakkında doğru tahliller yapmayı sağlar. Erzurum, tarihi süreçteki konumu ve birikimi dikkate alındığında kendisinden güç alınabilecek kıymetli bir mirasa sahiptir. Bizler kültür, tarih ve medeniyet kentindeki bu mirası gelecek nesillere taşımak adına okuyan bir neslin inşası için çaba harcamaktayız. Düşünce, sanat ve kültür gibi pek çok alanda önemli isimlere beşiklik eden Erzurum’un kültürel ve irfani veçhesini aydınlığa çıkarmak adına oluşturulan Kitap Fuarı Projesi ile ülkemizin yetiştirdiği önemli fikir adamları, yazarlar ve yayın evlerini bilgi kenti Erzurum’da bir araya getirdik. Bilgi ve kültür şehri Erzurum’da kitap okuma alışkanlığının yaygınlaşması adına sürdürdüğümüz Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarı, bu yıl da büyük yayın evleri ve ünlü yazarlarla okuyucularla buluşacak. Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarı, 9 gün boyunca seçkin yazarları okuyucuyla buluşturacak. 3 holde 9 bin metrekare alanda gerçekleştirilecek olan fuarımızda 100 yayın evinin kıymetli eserleri okuyuculara ‘Merhaba’ diyecek. Fuarımızın onur konuğu ‘2016 Yılı Kültür Bakanlığı Şiir ve Çeviri Ödülü’ sahibi Erzurumlu Şair Cahit Koytak’tır. Ayrıca fuarımıza iştirak edecek olan Pelin Çift, Erhan Afyoncu, İhsan Süreyya Sırma, İsmail Kara, Mustafa Armağan, Mehmet Emin Ay, Haydar Ergülen, Vehbi Vakkasoğlu, Serdar Tuncer gibi pek çok yazar, şair, edebiyatçı, sanatçı, gazeteci ve araştırmacı da imza ve söyleşi yapacaklar. Fuarımıza dışardan çok güçlü misafirlerimiz de katılacağı gibi Erzurum’un yetiştirdiği birçok yazar ve şair de imza ve söyleşilerde hayranlarıyla buluşacak.”

Konuşmaların ardından kitap fuarının açılışı yapıldı.

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