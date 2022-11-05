Doğu Anadolu 2. Erzurum kitap fuarı açıldı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli eğitim projelerinden biri olan Doğu Anadolu 2. Erzurum Kitap Fuarı, düzenlenen törenle açıldı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, açılışta yaptığı konuşmada, “Bünyesinde barındırdığı güzellikler ve yetiştirdiği değerlerle ülkemizin düşünce, sanat ve kültür hayatına renk katan Erzurum’un irfani veçhesini ortaya çıkarmak adına hayata geçirdiğimiz Kitap Fuarı Projesi ile 9 yılda önemli kazanımlar elde ettik” dedi.

“Bugün gelinen noktada 1 milyon 500 bin ziyaretçiye ulaşan bu eğitim projesini bu yıl bambaşka bir konseptle kitapseverlerin beğenisine sunuyoruz” diyen Başkan Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü: “MNG Fuarcılık Hizmetleri ile gerçekleştirdiğimiz işbirliği sonucu içerik ve işlevselliği daha da zenginleşen Doğu Anadolu 2. Erzurum Kitap Fuarı, 9 gün boyunca seçkin yazarları okuyucuyla buluşturacak. Farklı yaş gruplarına yönelik okuma ve yazarlarla söyleşilerin yanı sıra atölye çalışmaları da yapacağız. Genç okur ve genç kuşak buluşmaları, söyleşiler, imza programları ve daha nice aktivitenin yer alacağı fuarımızda kültür ve sanat adına birçok etkinlik de icra edilecek. 100’ün üzerinde yayın evi ve 80 yazarın katıldığı Doğu Anadolu Erzurum 2. Kitap Fuarı’nda 9 gün boyunca toplam 40’ın üzerinde söyleşi ve imza programı gerçekleştireceğiz. ‘Ahmet Selçuk İlkan’dan Şiir Gecesi ile engelli kardeşlerimize yönelik empati günlerinin de yer alacağı fuarımızda üniversite kulüplerimiz de büyük roman karakterlerini canlandıracak.”

Konuşmaların ardından Erzurum Valisi Okay Memiş, TBMM 22. ve 26. Dönem AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ve ünlü yazarların katılımıyla Doğu Anadolu 2. Erzurum Kitap Fuarı’nın açılışı gerçekleştirildi. Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi’nde açılışı yapılan dev organizasyon 9 gün boyunca açık bulundurulacak.