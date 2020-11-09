DOĞTARBESBİR’den Aydemir’e Tarım Lisesi teşekkürü

Doğu Anadolu Tarımsal Üreticiler ve Besiciler Birliği Derneği (DOĞTARBESBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Ilıcalı, ‘Erzurum’un tarımının gençliğe devredilmesini sağlayan, Erzurum’da Tarım ve Hayvancılık Meslek Lisesi’nin açılması için emek veren Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir’e şahsım ve temsil ettiğim çiftçilerim adına teşekkürü borç bilirim. ‘ dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Milli Eğitim Bakanlığı etabı görüşmelerinde, Erzurum’da Tarım ve Hayvancılık Meslek Lisesi açılmasını öneren; talebi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından kabul edilen AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir’e tarım kesiminden destek geldi, Aydemir övgü ve şükran hislerine muhatap oldu.

Doğu Anadolu Tarımsal Üreticiler ve Besiciler Birliği Derneği (DOĞTARBESBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Ilıcalı AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir ve Tarım ve orman Bakanlığına yönelik olarak bir teşekkür mesajı yayımladı. Ilıcalı mesajında Tarım ve orman Bakanlığının genç çiftçilere verdiği teşvik ve desteklere, Milletvekili Aydemir’in Erzurum’da tarımın genç çiftçilere devrini sağlayan yaklaşımına teşekkür etmeyi borç bildiklerini kaydetti.

Tarımda iklim, imkan ve fırsatlar bazında Doğu Anadolu Bölgesi çiftçisi ile Batı Bölgeleri çiftçilerinin aynı şartlarda olmadığını kaydeden Ilıcalı, ‘Türkiye coğrafi konum ve iklim yönünden çok büyük farklılıklar gösteren önemli bir ülkedir. Bugüne kadar uygulanan tarım politikalarında bu farklılık gözetilmeden uygulandığı için Doğu Anadolu’da yaşayan üreticiler hep mağdur olmuşlardır. Batı çiftçisi ile aynı kefeye konulan Doğu çiftçisinin tarımsal kalkınmadaki payı düşük olunca, milli gelirden alacağı pay da düşük olmaktadır. ‘ dedi.

Ilıcalı mesajında, Batı Anadolu’da aynı tarladan bir yılda üç ürün kaldıran üretim miktarı bire otuz bire kırk verimden aşağı düşmeyen, zirai kredileri üç üründe aynı faizle kullanan çiftçi ile, Doğu Anadolu’da tarlasından don riskine karşılık zar zor bir ürün kaldıran ve üretim miktarı bire beş bire sekiz verim alan, zirai kredi borcunu ödemekte güçlük çeken Doğu çiftçisinin, girdi fiyatlarını Batı çiftçisi ile aynı maliyetle kullandığına işaret etti. Ilıcalı, ‘Gübreyi, mazotu, tohumu, Batı çiftçisi ile aynı fiyata kullanan ve verimi düşük Doğu çiftçisi, köyünde istihdam edemez, kentlere göç vermek zorundadır. ‘ dedi.

Türkiye mera varlığının yüzde 18’ine, hayvan varlığının yüzde 9’una sahip Doğu Anadolu Bölgesi hayvancılık yönünden büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirten Ilıcalı, ‘Tarım Bakanlığı’nın kayıtlarına göre Doğu Anadolu Bölgesi hayvan hastalıkları yönünden de arınmış bir bölge değildir. Bölgedeki işletmelere ‘’Hastalıklardan Arı İşletmeler Sağlık Sertifikası’’ verilmemiştir. Hastalıkların yaygın olduğu bu bölgede hayvancılık oldukça risklidir. ‘ tespitlerine yer verdi.

Ilıcalı, ‘Hayvancılığın riskli olduğu bölgeye hangi projeyi uygularsanız uygulayın, hangi destek ve teşviki verirseniz verin hangi kültür ırkından hayvan getirirseniz getirin, hayvancılığı geliştiremezsiniz. Doğu Anadolu’da yaygın olan ahır ve nahır sistemi ile hayvancılığı geliştiremezsiniz. Erzurum’da bu şartlar altında tarım ve hayvancılık yapan gençler köyünü terk etmiş, ya çiftçilikten çekilmiş ya da büyük kentlere göç ederek büyük kentlerde ırgat olmuştur. ‘ dedi.

Erzurum’da tarım ve besiciliğin 50 yaş üstü kuşak tarafından yapıldığı, kırsalda genç nüfus göçünü önlemenin ancak eğitim, tarım ve hayvancılığın meslek haline getirilmesiyle mümkün olduğunu açıklayan Ilıcalı, ‘Bugün Erzurum ve köylerinde tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçi 50 yaş üstündedir. Bugün genç nüfusu köyde tutmanın tek yolu, genç nüfusun eğitimi ve mesleki gelişimi ancak Erzurum’da Tarım ve Hayvancılık Meslek Lisesi açılması ile sağlanır. Açık ifade ile tarım ve hayvancılığın meslek haline getirilmesidir. Yapılacak düzenlemelerle çiftçiye verilen tarımsal destekler tarım ve hayvancılığı meslek haline getiren gençlere verilmelidir. ‘ vurgusunda bulundu.

lıcalı, ‘Son yıllarda tarım ve Orman Bakanlığımız çok doğru bir uygulama ile genç çiftçileri teşvik etmek için genç çiftçilere desteği artırmıştır. Ancak eğitim olmadan başarıya ulaşmak zordur. Bu konuda adım atan, Erzurum’un tarımının gençliğe devredilmesini sağlayan, Erzurum’da Tarım ve Hayvancılık Meslek Lisesi’nin açılması için emek veren siz Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir’e şahsım ve temsil ettiğim çiftçilerim adına Teşekkürü borç bilirim. ‘ dedi.