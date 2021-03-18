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Doğalgaz müjdesi verdi

AK Parti MKYK üyesi ve Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında Türkiye’nin 20 yılda yaptığı enerji yatırımlarını anlattı. Taşkesenlioğlu Ban, bu yılsonuna kadar Erzurum’un tüm ilçelerine doğal gaz verilmeye başlanacağını açıkladı.

ERZURUM 18.03.2021, 10:51
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Doğalgaz müjdesi verdi

AK Parti MKYK üyesi ve Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında Türkiye’nin 20 yılda yaptığı enerji yatırımlarını anlattı. Taşkesenlioğlu Ban, bu yılsonuna kadar Erzurum’un tüm ilçelerine doğal gaz verilmeye başlanacağını açıkladı.

Erzurum AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. AK Parti’nin 20 yılda enerjiye yaptığı yatırımları aktaran Taşkesenlioğlu Ban, Erzurum’un tüm ilçelerinde yılsonuna kadar doğal gaz kullanılmaya başlanacağının müjdesini verdi.

Enerjiye yapılan yatırımlar sayesine 20 yılda çok ciddi mesafeler kat edildiğini belirten Taşkesenlioğlu Ban şöyle konuştu:

“Ülkemizin kendi enerjisini kendi kaynaklarından, kendi insan kaynağı ve teknolojisiyle elde etmesini sağlaması ve enerjinin her alanında kısa, orta ve uzun vadeli plan ve programlarla, geleceğe uzanan yolda emin adımlarla yürümesi adına yaptığımız yatırımlarla enerjide merkez ülke olmak için enerji değer zincirini çağın gereklerine göre yapılandırdık.

Bu kapsamda özellik ülkemizin enerji ihtiyacını karşılamak için yenilenebilir enerjiye ve enerji verimliliğine önem verecek çalışmalar yürüttük.

Nitekim 2002 yılında toplam enerji kurulu gücümüz 32 bin megawattı bulmazken bile bugün bu rakam 96 bin megawatı geçmiş durumdadır. Bunlar içinde de yerli enerji kaynaklarına dayalı kurulu gücümüz 19 bin megawattan 61 bin megawatın üzerine çıkmıştır. Yenilebilir enerji kaynaklarımız ise 12 megawatt seviyesinden 50 bin megawata ulaştı. Özellikle rüzgar, enerjisi, güneş, jeotermal enerji kurulu gücümüz 18 yıl önce sadece 36 megawattken bugün bu rakam 17437 megawatt olmuştur. Yenilenebilir enerji kurulu gücünde dünyada 13 Avrupa’da 6. Sıradayız. Daha net bir ifade ile kurulu gücümüz yerli ve yenilenebilir enerji payını 2002 yılında yüzde 19,1 megawat iken 2020 itibariyle 4900 megawatlık kurulu gücü devreye alınması ile bu oran 2021 itibariyle yüzde 63,7 megawatt olmuştur.

Sürdürülebilir kalkınmanın temellerinden olan bireyin temiz havaya ulaşması temiz enerji kaynaklarının kullanılması ile olur. İktidarımız öncesinde birçok şehirde ki hava kirliliği insan sağlığını tehdit eden boyutlarda idi. Bunun için doğalgazı her haneye ulaştırmaya başladık. Bugün 81 ilimizin tamamında 589 yerleşim birimi doğalgazdan istifade ediyor.”

4 ilçe doğal gaza kavuşuyor

Toplantıda Erzurum’un tüm ilçelerinde yılsonuna kadar doğal gaz kullanılmaya başlanacağının müjdesini veren Zehra Taşkesenlioğlu Ban, “Canım şehrim Erzurum’ da bugün şehir merkezinin tüm mahallelerinde doğalgaz kullanılıyor. Geçtiğimiz yıllarda Oltu, Horasan, Pasinler, Narman, Tortum, Karaçoban, İspir ve Hınıs ilçelerimizde doğalgaz kullanılmaya başlandı. 2021 yılı itibariyle de Tekman, Köprüköy, Şenkaya ve Pazaryolu ilçelerimizi doğalgaza kavuşturacağız” ifadelerini kullandı.

Enerji yatırımları

AK Parti iktidarlarına gelinceye kadar sismik ve sondaj çalışmaları alanında hiçbir çalışma ve alt yapı bulunmadığını anlatan Taşkesenlioğlu Ban, “Şimdi 3 sondaj 2 sismik araştırma gemisine sahip olarak Dünyanın bu alandaki güçlü ülkelerden biri olduk. Bu çalışmaların sonucunda Karadeniz de 405 milyar m3 doğal gaz keşfi ile bağımsız enerji oluşturma noktasında önemli sonuçlarından biri oldu . Doğal gaz depolama alanlarında yaptığımız çalışmalarda yine enerji arzı güvenliğin sağlanması noktasında yaptığımız önemli çalışmalardan biridir.Kuzey Marmara Doğalgaz depolama proje kapsamında 3,84 milyar m3 doğal gaz depoları, Tuz Gölü depolama ile 3,14 milyar m3 doğalgaz depolama kapasitesine sahip haldeyiz. 2023 yılına kadar yapılacak çalışmalar ile toplam doğalgaz depolama kapasitemizi 10 milyar metreküpün üzerine çıkaracağız” diye konuştu.

İthalat azalacak

Sürdürülebilir enerji politikaları kapsamında TÜRK Akım gibi projelerle doğal gaz da kaynak ve güzergah çeşitlendirilmesinin gerçekleştirildiğini kaydeden Zehra Taşkesenlioğlu Ban, “ Ülkemizin enerji ithalatını azaltmak ve artan elektrik enerjisi talebini karşılayarak enerji arzında güvenli bir ortam oluşturmak amacıyla, önemli bir alternatif kaynak olan nükleer enerjiyi, arz kaynaklarımız arasına dâhil ederek kaynak çeşitliliğinin sağlanması konusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Enerji ihtiyacımızın %10 karşılayacak olan Akkuyu Nükleer Enerji Santrali Cumhurbaşkanımız ve Rusya Devlet Başkanının katılımıyla 2018 yılında temeli atılmıştır. Akkuyu Nükleer Enerji Santrali Projesinin 4 ünitesi için inşaat lisansı verilmiş ve 3 ünitenin temeli 10.03.2021 tarihinde atılmıştır. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin ilk ünitesini devreye alarak diğer ünitelerin de birer yıl arayla 2026 yılı sonuna kadar işletmeye alınması hedefimizdir” şeklinde konuştu.
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