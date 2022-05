Doğadan sofraya bilim projesi çerçevesinde okul ziyaretleri başladı

Atatürk Üniversitesi Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi tarafından yürütülen “Science from Nature to your Table (Doğadan Sofraya Bilim)” isimli proje bağlamında okul ziyaretleri başladı.

Bilim insanı ve öğrencilerin bir araya gelerek bilime ve bilim insanlarına olan farkındalığın artırılması amaçlanan okul ziyaretlerinin ilki, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Bayrakçeken Yurtcan ile Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Serkan Yıldırım’ın katılımlarıyla gerçekleşti.

Bilim insanlarının tecrübelerini paylaştığı, öğrencilerin merak ettiği soruları bizzat sorma fırsatı bulduğu, bilim insanları ile öğrencilerin bir araya geldiği okul ziyaretlerinde; gençlerin araştırmacılık mesleğine özendirilmesi, araştırmacılara karşı önyargının kırılması ve araştırmacıların “içimizden biri” olarak tanıtılması amacıyla oluşturulan proje etkinlikleri, uygulamalı deneyler, bilimsel gösteriler ve tartışma oturumlarını içeriyor.

Atatürk Üniversiteli bilim insanlarının anaokulları, ilkokul, ortaokul ve liseleri ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldiği proje öğrenciler tarafından büyük bir coşku ve merakla karşılanırken, bilim insanları her kademeden öğrenci ile etkileşimde bulunuyor. Kendi okullarından mezun olan bilim insanıyla öğrencilerin bir araya gelme şansı yakalamış olması ise etkinliğin merak uyandıran bir diğer boyutu olarak öne çıkıyor.

Bu çerçevede Prof. Dr. Ayşe Bayrakçeken Yurtcan mezun olduğu Erzurum Anadolu Lisesinde öğrencilere yürüttüğü bilimsel çalışılmalardan bahsederek, akademik kariyerindeki basamakları ve tecrübelerini aktardı. Öğrencilerin sorularını içtenlikle cevaplayan Bayrakçeken, projeye desteklerinden dolayı Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya teşekkür etti. Etkinlik, Okul Müdürü Hikmet Polat, Müdür Yardımcıları Battal Kılıç ile Elif Aslan’ın ev sahipliğinde ve öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirilirken, projenin ikinci iş paketi ziyaret edilen tüm okullardan öğrencilerin ve halkın katılımıyla 23-24 Eylül 2022 tarihlerindeki Avrupa Bilim İnsanları Gecesinde düzenlenecek.