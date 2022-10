Doğadan Sofraya Bilim Projesi 20 bini aşkın ziyaretçiyi misafir etti

Atatürk Üniversitesi Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi tarafından yürütülen ve Ufuk Avrupa Projeleri çerçevesinde kabul edilen ‘Science from Nature to your Table / Doğadan Sofraya Bilim’ başlıklı projenin Avrupa Araştırmacılar Gecesi etkinliği sona erdi.

Bilim insanları ve öğrencilerin bir araya geldiği iş paketinin ardından ziyaret edilen tüm okullardan öğrencilerin ve halkın katılımıyla 30 Eylül - 1 Ekim tarihlerinde ana iş paketinin gerçekleştirilmesiyle sürdürülen etkinlik, ilk olma özelliği taşıyor.

Atatürk Üniversitesi Yeni Okuma Salonunda gerçekleşen projede ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, bilim ve sanat etkinliklerinde; deneyler, atölyeler, tiyatrolar ve gösteriler gibi birçok konuyu uygulamalı bir şekilde öğrendiler. Ülkemizin en geniş bilim etkinlerden biri olan Avrupa’nın 25 ülkesi ile aynı anda bu yıl Erzurum’da kutlanan projede, bitkisel ve hayvansal kaynaklı gıdaların sofraya gelinceye kadar geçirdiği süreç deneyler ve bilimsel aktivitelerle fuar-şenlik formatında sunuldu. Yoğun bir ilgiyle karşılanan bilim şenliğinde öğrenciler, büyük bir coşku ve merakla deneyler ve gözlemler yaparak bilimsel aktivitelere uygulamalı olarak katıldılar.

Şenlikte 61 Bilim İnsanı ve 172 Gönüllü Görev Aldı

Doğadan Sofraya Bilim Projesi ile Avrupa Birliği ülkeleriyle aynı anda Erzurum’da Bilim Şenliği gerçekleştirildi. Daha önce 130 okul bilim insanları eşliğinde ziyaret edilerek, gençlerin araştırmacılık mesleğine özendirilmesi, araştırmacılara karşı önyargının kırılması ve araştırmacıların “içimizden biri” olarak tanınmasının ilk adımları atıldı.

Bilim Şenliği boyunca da öğrenci, öğretmen ve tüm Erzurum halkı, bilim insanlarıyla birlikte deney yapma, onlara merak ettiklerini sorma fırsatı buldu. 20 binin üzerinde ziyaretçiye ev sahipliği yapan şenlikte 61 bilim insanı 172 gönüllü tarafından 58 etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlikler deniz, bitki ve hayvansal ürünlere dayalı üç ana besin zincirinin başlangıçtan mutfak aşamasına kadar araştırmacılar tarafından ortaya konduğu ve son noktada mutfak atölyeleri ile sofraya gelen ürünlerin yolculuğu adım adım gençlerin ve öğrencilerin de dâhil olduğu gösteriler, deneyler ve atölyelerle gözler önüne serdi.

Bilim şenliğinin ikinci gününe torunu ile birlikte katılan ve tüm etkinliklerde uygulamalı olarak yer alan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, yoğun bir katılımla geçen etkinliğin çocukları bilimle buluşturması açısından oldukça önemli olduğunu belirterek, başta proje ekibi olmak üzere emek veren herkese teşekkür etti.