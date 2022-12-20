Doç. Dr. Kul’un abisi son yolculuğuna uğurlandı

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi Anabilim Dalı Öğretim Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayhan Kul’un abisi Ahmet Kul, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Bir süreden beri tedavi gördüğü hastanede vefat eden Ahmet Kul’un Narmanlı Camii’nde kılınan cenaze namazına Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Akın Erdal, Öğretim Üyeleri, Kul’un ailesi ile dostları katıldı.

Merhumun cenazesi kılınan cenaze namazı sonrasında asri mezarlıktaki ebedi istirahatgahına tevdi edildi.