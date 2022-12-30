Diyanet İşleri Başkanlığı yöneticilerinden Rektör Çomaklı’ya proje teşekkürü

Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kurt, Erzurum İl Müftüsü Rüstem Can, Zekât Hizmetleri Daire Başkanı Turgut Erhan ile Program ve Materyal Geliştirme Daire Başkanı Muammer Şahin Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Atatürk Üniversitesi ve özelinde İlahiyat Fakültesinin çalışmalarını yakından takip ettiklerini aktaran Doç. Dr. Fatih Kurt, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak üniversite ile birlikte ortak projeler yapmaktan memnuniyet duyacaklarını belirterek, misafirperverliğinden dolayı Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya teşekkür etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları hakkında bilgi veren Doç. Dr. Kurt, toplumu din konusunda aydınlatmak ve dini konularda rehberlik yapmak sorumluluğunu üstlenmiş bir kurumun mensupları olarak çalışmalarını titizlikle yaptıklarını söyledi.

Atatürk Üniversitesi olarak Türkiye’nin en köklü İlahiyat Fakültesine sahip olduklarını belirten Rektör Çomaklı, fakülte çalışmalarının ulusal ve uluslararası alanda takdir gördüğünü aktardı. Diyanet İşleri Başkanlığı ile ortak projeler yapmak ve topluma faydalı sonuçlar almanın kendilerini mutlu edeceğini belirten Prof. Dr. Çomaklı, nazik ziyaretleri için konuklarına teşekkür etti.