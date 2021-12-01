Dijital dönüşüm ve yazılım ofisi tarafından hazırlanan dijital dönüşüm endeksi, birim yöneticileriyle paylaşıldı

Atatürk Üniversitesi Dijital Dönüşüm ve Yazılım Ofisi tarafından hazırlanan Dijital Dönüşüm Endeksi, çevrim içi (online) olarak düzenlenen toplantıda birim yöneticileriyle paylaşıldı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Keskin başkanlığında tüm birim yöneticilerinin katıldığı toplantıda “Dijital Üniversite Projesi” ve “Dijital Dönüşüm Endeksi” tanıtılarak Atatürk Üniversitenin dijital dönüşüm süreçlerine yönelik ihtiyaçları ve yeterlilikleri belirlendi.

Bu kapsamda yükseköğretim kurumlarının dijital kabiliyetlerinin ölçülmesi için bir Dijital Dönüşüm Endeksinin geliştirildiği belirtilen toplantıda, 7 boyuttan oluşan bu endeks ile öğretim (öğrenme, öğretme ve değerlendirme), içerik ve bilgiye erişim, iletişim, araştırma süreçleri, topluma katkı süreçleri, kurumsal kültür ve sürdürülebilirlik unsurlarının dijitalleştirilmesi ve güçlendirilmesi için stratejiler geliştirilmesine yönelik çıktıların üretilmesi hedeflendi.

Bir yükseköğretim kurumunun dijital kabiliyetlerinin ölçülmesinde Türkiye’de uygulanması açısından bir ilk olan dijital dönüşüm endeksi, dijital kabiliyetlerin belirlenmesinde farklı üniversitelerde de kullanılabilme özelliğine de sahip olduğu ifade edildi.

Ayrıca bu endeksin üniversitenin dijital kabiliyetlerinin belirlenmesi, düzenli aralıklarla izlenmesi, iyileştirilmesi ve dijitalleşme konusundaki strateji ve hedeflerinin geliştirilmesi açısından önemli olduğu belirtilen toplantı, Dijital Dönüşüm Endeksinin birim yöneticilerine çevrim içi olarak uygulanmasıyla sona erdi.