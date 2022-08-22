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Devrilen ot yüklü traktör römorkunun altında kaldı, hayatını kaybetti

Erzurum’un Horasan ilçesinde devrilen ot yüklü traktör römorkunun altında kalan Alican Karahan (46) hayatını kaybetti.

ERZURUM 22.08.2022, 16:04
Devrilen ot yüklü traktör römorkunun altında kaldı, hayatını kaybetti

Erzurum’un Horasan ilçesinde devrilen ot yüklü traktör römorkunun altında kalan Alican Karahan (46) hayatını kaybetti.

Erzurum’un Horasan ilçesine bağlı Kepenek Mahallesinde meydana gelen korkunç kazada, ot yüklü traktör römorkunun devrilmesi sonucu olay esnasında römorkun üstünde bulunan Alican Karahan (49), römorkun altında kalarak hayatını kaybetti. Karahan’ın cenazesi, Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından Horasan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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