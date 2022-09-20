10 yıl önce çıkan yangın sonucu kullanılma hale gelen ve Göğüs Hastanesi Salonunda gösterime devam eden Erzurum Devlet Tiyatroları yeni binasına kavuşuyor.

Yaklaşık 10 yıl önce bir yangın sonucu Erzurum Devlet Tiyatroları sahnesi kullanılmaz bir hal almış, bu zaman zarfında eski Göğüs Hastanesi salonunda gösterime devam etmişti. Palandöken İlçesi Aşık Sümmani Kültür Merkezi açıldıktan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu binada yeni bir tiyatro sahnesi yatırım programına alınmış, ödeneği ayrılmış, projesi çizilmiş ve ihalesi yapılarak yapım çalışmalarına başlandı. Erzurum Devlet Tiyatrolarının idari binası ve tüm hizmet alanlarıda aynı zamanda bu binada yer alacak.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz yaptığı açıklamada “Sahnemiz oldukça modern son teknolojiyle donatılmış Erzurum’a yakışır güzel bir hizmet binası olacaktır. Tiyatro sahnemiz yıl sonu itibariyle tamamlanmış ve 2023 yılının ilk aylarından itibaren yeni binasında sahne alacaktır. Bilindiği üzere Erzurum Devlet Tiyatroları halkımızın yoğun ilgisiyle tüm oyunlarını adeta kapalı gişe oynamaktadır.300 kişilik salonu ile Erzurum’a yakışır bir tiyatro sahnesi şehrimize kazandırılmış olacaktır” dedi.