“Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri” Erzurum’da gençlerle buluşuyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinasyonunda, 9-12 Aralık 2021 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri"nin yoğun ilgi görmesi üzerine, ‘Geleceğin Burada, Devletin Senin Yanında’ sloganıyla yola çıkarak 2022 yılı içerisinde 13 ilde gençler ile kamu kurumlarını bir araya getirmeyi amaçlayan projenin, 10. durağı Erzurum oldu.

Hedefini seçmek, kariyerini planlamak veya girişimci olmak isteyen gençler ile onlara hibe ve destek sağlayan kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticilerinin bir araya getirilmesini amaçlayan “Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri” 23-24 Eylül’de Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi’nde gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından ‘Geleceğin Burada, Devletin Senin Yanında’ sloganıyla düzenlenmekte olan ve 40’ın üzerinde kamu kurum ve kuruluşundan temsilcilerin tanıtım yapacağı etkinlikte, gençlerin burs, hibe, fon, kredi gibi maddi destekler, ihtiyaç duydukları staj programları, uluslararası alandaki proje destekleri hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanıyor.

Gençlerin yeteneklerini keşfedip geliştirmelerine katkıda bulunmak, ekonomi, eğitim, kültür, sanat, bilim, sağlık, spor gibi her alanda verilen destekler hakkında bilgilendirmek ve doğru yönlendirmek hedefiyle Atatürk Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi, KUDAKA ve Kırsal Kalkınma Projesinden yararlanan girişimcilerle gerçekleştirilecek panellerin yanı sıra kültürel ve sportif faaliyetler, Aydilge konseri ile gösterilerin de yer alacağı etkinlikler 23-24 Eylül 2022 tarihlerinde saat 10.00’da başlayıp 18.00’de sona erecek.