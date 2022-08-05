Destek almaya hak kazanan akademisyenlere ziyaret
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu bünyesinde yer alan Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) 2022 Yılı 1. Dönem 1001 Projelerinin Bilimsel Değerlendirme Sonuçları çerçevesinde desteklenmesine karar verilen proje sahibi akademisyenlere tebrik ziyareti gerçekleştirildi.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu bünyesinde yer alan Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) 2022 Yılı 1. Dönem 1001 Projelerinin Bilimsel Değerlendirme Sonuçları çerçevesinde desteklenmesine karar verilen proje sahibi akademisyenlere tebrik ziyareti gerçekleştirildi.
Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın tebriklerini iletmek üzere gerçekleştirilen ziyarette, Rektör Vekili Prof. Dr. Ayşe Bayrakçeken Yurtcan, Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Serkan Yıldırım ile Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Bilal Nişancı yer alırken, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Selim Sağlam, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Önder Çalmaşur ve Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ufuk Şimşek ziyarete refakat etti.
ARDEB 2022 Yılı 1. Dönem 1001 projeleri desteklenen akademisyenleri fakültelerinde ziyaret ederek başarılarını kutlayan Prof. Dr. Ayşe Bayrakçeken Yurtcan, kabul edilen projeler sayesinde Atatürk Üniversitesinin devlet üniversiteleri arasında 4. sırada, tüm üniversiteler arasında ise 5. sırada yerini alığını söyledi.
Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın ortaya koyduğu vizyon neticesinde Araştırma Üniversitesi olarak seçilen Atatürk Üniversitesinin bu süreçle birlikte akademisyenlerine olan desteklerinin artarak devam edeceğini belirten Prof. Dr. Yurtcan, bu desteklerin yeni yeni başarılar getireceğine inancının da tam olduğunu ifade etti.
2022 Yılı 1. Dönem 1001 Desteklenmesine Karar Verilen Projeler
MFAG
Ahmet Dervişoğlu
Yarı-Ayrık Algollerin Evrim Durumları
TOVAG
Bülent Polat
İneklerde Subklinik Endometritisin Tedavisinde İntra Uterin Bor Kullanımının Etkinliğinin Araştırılması
MFAG
Demet İskenderoğlu
Ms-Cvd Tekniği İle Platin Grubu 2b Dikalkojenlerin Büyütülmesi ve Fotodedektör Fabrikasyonu ve Testleri
MAG
Duygu Ekinci
Esnek ve Giyilebilir Foto-Süperkapasitörlerin Fabrikasyonu
TOVAG
Fatih Öz
Et Tıraşlama Atıklarından Enzimatik Hidroliz Yöntemi İle Farklı Proses Koşulları Altında Üretilen Protein Hidrolizatlarının Çeşitli Fonksiyonel Özellikleri ve Gıda Toksikantları Açısından Değerlendirilmesi
MFAG
Furkan Yıldırım
Yarı-Tanjant Demette Tensör Yapılar ve Lift Uygulamaları
TOVAG
Güzin Kaban
Sucukta İleri Glikasyon Son Ürünlerinin Oluşumuna Starter Kültür, Hayvansal Yağ Çeşidi, Depolama Süresi ve Pişirme Derecesi Faktörlerinin Etkileri
TOVAG
Mümin Gökhan Şenocak
Kastre Edilecek Kedilerin Sabit Oranlı Infüzyon Anestezisinde Yalnız Propofolün ve 1:1 ve 1:2 Oranında Ketaminle Kombine Edilen Propofolün Oküler ve Kardiyorespiratorik Değişkenler Üzerine Etkilerinin Araştırılması
TOVAG
Neslihan Dikbaş
Bacillus Amyloliquefaciens’ten Kitinaz Enziminin Eldesi: İmmobilizasyon ve Bazı Depo Hastalık ve Zararlılarının Biyokontrolünde Kullanım Potansiyelinin Ortaya Çıkarılması
KBAG
Serdar Burmaoğlu
Tirozin Kinaz Inhibitör Potansiyeli Olan Yeni Pirazolo[3,4-D]Pirimidin- Kalkon Hibrit Bileşiklerinin Tasarlanması, Sentezi ve In Vitro Antikanser Aktivitelerinin Araştırılması