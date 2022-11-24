DES Genel Başkanı Çelebi: “Online hizmet içi eğitimler daha faydalı”

Demokrat Eğitimciler Sendikası (DES) Genel Başkanı İshak Çelebi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yaptığı basın açıklamasında öğretmenler gününü kutlarken, "Milli Eğitime Genel Bakış" adlı araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Çelebi, "Öğretmenlerimizin kıdemi artarken, mesleğe duydukları sevgi ve heyecan azalmaktadır" diye konuştu.

Çelebi yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Sendikanın Malatya temsilciliği ve İnönü Üniversitesi akademisyenlerinin yaptığı Milli Eğitime Genel Bakış adlı araştırma ile ülke genelini de kapsayacak sonuçlar elde edilirken öğretmenlik mesleği ile ilgili olarak aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır. Eğitimcilerimizde motivasyon eksikliği, tükenmişlik duygusu ve mesleki itibar yoksunluğu gibi unsurlardan yakındıklarına şahit olduk.15 yılını aşmış öğretmenlerin çalışma hususunda belirgin bir isteksizlik hali gözlemlendi. Öğretmenlik mesleğinin son dönemlerde ciddi anlamda itibar kaybının olduğunu, bunun ise mesleklerine bakış açılarında negatif etkilendikleri görüldü. Mesleki tecrübesi yüksek olan eğitimcilerimiz (20yıl ve daha fazla)Programların güncel hayattan kopuk, temel beceriler kazandırmada yetersiz, meslek edindirme konusunda eksik olduğunu söylediler. Eğitimcilerin salgın süreci boyunca sanal ortamda uyguladıkları eğitim faaliyetlerinde önemli sorunlarla karşılaştıklarını tespit ettik. Bu sorunların kaynağında dijital eğitime uygun ders müfredatlarına yetersizliğinin etken olduğunu gördük. Bu bağlamda ders müfredatlarının dijitalleşme sürecine uyarlanması, bu alanlarda ilgili becerileri içeren yeni ders müfredatlarının gerektiği görüldü. Teftiş ve denetimsel rehberlikte eğitimcilerimizin mevcut uygulamalara olumsuz bir bakış açısına sahipler. Öğretmenler teftişin israfına neden olduğunu ve kendileri üzerinde gereksiz bir stres oluşturmaktadır. Eğitimcilerin sosyal ve kültürel faaliyetlere katılımını düşük. Maaşlarının alım gücünü zorladığından yakınan öğretmenler gezi ve sportif faaliyetlere, sinema, tiyatro ve sanatsal aktivitelere yeterince katılamadıklarını söylediler. Özellikle haneye tek maaş giren eğitimcileR daha çok zorlanıyor. Eğitimcilerden bazısı öğretmenlik dışında ek işler yaptığını ailelerini daha rahat yaşatmak için büyük çaba sarf ettiklerini söylediler. Sendikal faaliyetlerin özellikle ekonomik taleplerin dillendirilmesi ve gerçekleştirilmesi hususunda yetersiz kaldıkları bunun yerine ideolojik aidiyetlerini öne çıkardıkları ve bunun nihayetinde eğitimcilere bu durumun fayda getirmediğini vurguladılar. Anketimize katılan sendikalı eğitimcilerin çoğu sendika aidatlarını alabilmek için üye olduklarını bu bağlamda sendikaları bir hak arama mekanizmasından ziyade bir ek gelir vasıtası olarak gördüklerini belirttiler. Faaliyetlerde görevlendirilen eğitimcilerin alan uzmanlarından oluşmasını isteyen eğitimciler, öğretmen ve yöneticilerden seçilen eğitimcilerin konunun tüm detaylarına hâkim olmadan konuyu anlatması hizmet içi faaliyetlerdeki etkinliğin verimini düşürmekte olduğunu söylediler. Online yapılan hizmet içi faaliyetler çoğunlukla uzmanlar tarafından yapılması nedeniyle olumlu bulunmuş, yüz yüze yapılan eğitimler ise yukarıda bahsedilen etkenler dolayısıyla verimli olmadığına tanıklık ettik. Demokrat Eğitimciler Sendikası Olarak Tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum.”