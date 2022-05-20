Sabancı Ortaokulu 5-A sınıfı öğrencileri, Uzman Türkçe Öğretmeni Emine Behiye Polat Kütük rehberliğinde okul dışı öğrenme etkinliğinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün: ’Türk çocuğu ecdâdını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır." sözünden hareketle "Dersimiz Vefa" diyerek 22 Mayıs Nene Hatun’un ölüm yıl dönümü münasebetiyle Aziziye Tabyaları’nda Nene Hatun’un kabrini ziyaret ettiler.

Burada öğretmenlerinden Nene Hatun hakkında bilgi alan öğrenciler, ona ve bu toprakları vatan yapan ecdadın ruhuna Fatihalar, Yasinler okuyarak ziyareti sonlandırdılar.