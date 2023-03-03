Depremzedelere küçükbaş hayvan desteği

Erzurum Valiliği koordinesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Erzurum Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından Hatay’da depremde hayvanları telef olan besicilere küçükbaş hayvan desteği verildi.

İlk etapta yaklaşık 450 küçükbaş hayvanın dağıtıldığı ilde toplam bin adet dağıtım planlanıyor.

Düzenlenen program ile depremzede vatandaşlara koyunları teslim edildi.