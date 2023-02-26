Depremzedelere kuaförlük hizmeti

Kahramanmaraş merkezli olan ve çevre illeri de vuran iki büyük depremin ardından Erzurum’a gelen depremzedelere berber ve kuaför hizmeti de veriliyor.

Palandöken Kaymakamlığı, Türkiye Gaziler, Şehit Alileleri Vakfı Erzurum Şube Başkanlığı ve Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü Müdürlüğünce depremzede ailelerine kuaför ve berberlik hizmeti verildi.

Hizmet İçi Eğitim Enstitüsünde ağırlaman depremzede vatandaşların saç ve sakal kesimleri, gönüllü berber ve kuaförler tarafindan ücretsiz olarak yapıldı.

Türkiye Gaziler, Şehit Alileleri Vakfı Erzurum Şube Başkanı Rıza Demir, koordineli bir sekilde yürüttükleri çalismalarla depremzede vatandaslarin normallesme sürecine katkıda bulunmaya gayret gösterdiklerini söyledi.

Demir, "Öncelikle depremden etkilenen tüm kardeşlerimize geçmis olsun dileklerimizi iletiyorum. Kentimize gelen deprem mağduru kardeşlerimizin kendilerini güvende hissetmeleri çalışıyoruz. Onları Erzurum’da en iyi sekilde ağırlamaya devam edecegiz. Bu çerçevede depremzede kardeşlerimize kuaför ve berberlik hizmeti gerçekleştiriyoruz. Bu çalismanin içinde olan herkese teşekkür ediyorum. Depremzede kardeslerimizin ihtiyaçlarini bir nebze olsa karsilamaya çalışıyoruz ” dedi.