Depremzedeler için seferber oldular

Tapu ve Kadastro Erzurum 8.Bölge Müdürlüğü 10 ilde etkili olan deprem için yardım kolileri hazırladı.

Tapu ve kadastro Erzurum 8.Bölge Müdürlüğü’nde çalışan personeller Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğünde gerçekleşen ve 10 ilde etkili olan deprem için afetzedelere yardım kolisi hazırladı.

Bölge müdürlüğü personelleri kendi aralarında topladıkları para ile sıfır kıyafet, battaniye, ısıtıcı, yiyecek, çocuk bezi, bebek maması gibi ürünler alarak kolilere yerleştirdi. Kolileme işlemlerini koydukları ürünlere göre tasnif ettikten sonra üzerlerine bilgilerini yazdı.

Yardım kolilerini deprem bölgelerine ulaştırılmak üzere Erzurum AFAD Müdürlüğüne gönderdiler.