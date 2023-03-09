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Depremzede vatandaşlar tarihi mekanları gezdi
Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Erzurum’da kredi Yurtlar kurumuna bağlı yurtlarda misafir edilen depremzedeler Erzurum’un tarihi yerlerini gezdi.
ERZURUM 09.03.2023, 10:16
Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Erzurum’da kredi Yurtlar kurumuna bağlı yurtlarda misafir edilen depremzedeler Erzurum’un tarihi yerlerini gezdi.
Yeşilay Erzurum Şube Başkanı Mevlüt Doğan, yönetim kurulu üyeleri ile Yeşilay Gönüllülerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda Oğuzhan Yaşar Yurt Müdürlüğünde kalan depremzede vatandaşlar Erzurum’um tarihi yerlerini Palandöken Kayak Merkezini gezdi.
Depremzedeler gezi programının ardından Palandöken Millet Konağında ağırlandı. Misafirlerle yakından ilgilenen Yeşilay Başkanı Mevlüt Doğan, depremzede vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu destek sözü verdi.