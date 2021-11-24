Depremzede çocuklara tiyatrolu moral

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yakutiye Gençlik Merkezi, Köprüköy Depreminden olumsuz etkilenen çocuklara tiyatro ve müzik gösterisi yaptı. Çocuklara depremi unutturmak için eğlence ve hediye töreni düzenlendi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Köprüköy Depremi’nde aktif rol oynayan kurumlardan biri olarak takdir topladı. Erzurum Valisi Okay Memiş öncülüğünde depremin hemen ardından giderek gönüllük faaliyetlerine katılan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bu kez de depremzede çocuklar için seferber oldu. Yakutiye Gençlik Merkezi Tiyatro Topluluğu ve Müzik Grubu ekipleri Gençlik Liderleri ve Gönüllü Gençler ile birlikte Köprüköy İlçesi’nin Çullu, Kayabaşı, Mescitli ve Duatepe Mahallelerindeki okullarda çocuklar için Tiyatro gösterisi ve müzik şöleni organize etti.

Ferhat Raşit Kına’nin yönetmenliğini yaptığı tiyatro ekibi ‘Gülümseyin Geliyoruz’ projesi kapsamında ‘Masal Kahramanları’ oyunu ile Köprüköylü depremzede çocuklara tiyatro gösterisi yaparken, Fatih Senir idaresindeki Müzik Grubu da mini bir konser verdi.

Yakutiye Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri ve Gönüllü gençlerden oluşan 25 kişilik ekip, depremzede çocuklara depremin korkusunu unutturmaya çalıştı. Tiyatro gösterisi ve minik konserin ardından çocuklara eğlence ve hediye töreni düzenlendi. Eğlence töreninde çocuklara yüz boyama çalışması da yapıldı. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, depremzede çocuklar için seferler olan ve onlara depremi unutturmaya çalışan Yakutiye Gençlik Merkezi’ne teşekkür etti.