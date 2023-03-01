Yakutiye Gençlik Merkezi’nin ‘Gülümseyin Geliyoruz’ projesi kapsamında Yönetmenliğini ve eğitmenliğini Ferhat Raşit Kına’nın yaptığı Tiyatro Topluluğu Malatya ve Adıyaman’da deprem enkazlarının gölgesinde depremzede çocuklara moral aşılamaya çalıştı.

Yakutiye Gençlik Merkezi, bu kuz Malatya ve Adıyamanlı depremzede çocuklara ‘Gülümseyin Geliyoruz’ dedi. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yakutiye Gençlik Merkezi Tiyatro Topluluğu Çocuk Tiyatrosu ‘Gülümseyin Geliyoruz’ projesiyle deprem bölgesindeydi. Daha önce Elazığ ve Köprüköy depremlerinde sahada çocuklarla buluşan ekip bu sefer ‘Kral ve Soytarısı’ adlı çocuk oyunu ile Deprem bölgesindeydi. Yönetmeliğini ve Eğitmenliğini Ferhat Raşit Kına’nın yaptığı Ali Aras, Sevgi Demir, Yusuf Can Yangil, Hanife İnan gibi oyuncuların yer aldığı Yakutiye Gençlik Merkezi Tiyatro Topluluğu, Nasrettin Hoca ve çeşitli maskotlarla çocuklara depremin olumsuz etkilerini bir nebze de olsa unutturmaya çalıştı.

Enkaz yığınlarının gölgesinde çadır kentte tiyatro

Malatya’da beş Çadır Kent, Doğanşehir 1 Çadır Kent ve Adıyaman’da 4 Çadır Kentte tiyatrosu gösterimi yapan tiyatro topluluğu bir nebzede olsa da depremzede çocukların yüzünü güldürdü. Yönetmen Ferhat Reşit Kına ve ekibi Malatya ve Adıyaman’da depremzede çocukların gönlüne dokunurken, kamuoyundan alkış aldılar.

Yakutiye Gençlik Merkezi Tiyatro Kulübü Eğitmeni ve Yönetmen Ferhat Reşit Kına, gösterileri izleyen çocukların mutluluğunun tarifsiz olduğunu söyledi. Proje kapsamında 5 yıldır köy çocukları ile buluştuklarını belirten Kına, “Temasını ve mesajını kendimizin hazırladığı tiyatro ile çocuklarımızı buluşturmaktan mutluluk duyduk. Ekip olarak onların acısını hafifletmeye çalıştık” dedi.

Malatya ve Adıyaman’da ‘Gülümseyin Geliyoruz’ projesi kapsamında gerek tiyatro ekibini gerekse depremzede çocukları yalnız bırakmayan Yakutiye Gençlik Merkezi Müdürü Zülküf Yılmaz, “Erzurum olarak tüm vatandaşlarımız gibi bizde deprem bölgesi için seferber olduk. Şimdi de Malatya ve Adıyaman’da depremzedelerin acılarını hafifletmek ve onlara teselli kaynağı olmak için buradayız. Tiyatro Eğitmenimiz ve Yönetmenimiz Ferhat Raşit Kına ile genç tiyatrocularımızı anlamlı gösterileri için tebrik ediyorum” dedi.