Depremzede Azra, Kaymakam Çalışır’ın resmini çizdi

Asrın felaketi" olarak nitelenen, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Şanlıurfa’dan Şenkaya’ya misafir olarak gelen Azra Ercin(12), Şenkaya Kaymakamı Malik Çalışır’ın yakın ilgisinden dolayı resmini kara kalem çizerek hediye etti.

Deprem sonrası Şenkaya ilçesinde ikamet eden dedesi Gündüz Pala’nın evine misafir olan Ercin ailesi Şenkaya’da gösterilen misafirperverlikten son derece memnun kaldı. Şenkaya’da kaldıkları evde geçmiş olsun dileklerini ileten Şenkaya Kaymakamı Malik Çalışır’ın ilgisinden mutlu olduğunu belirten Azra Ercin, karakalem çizimleri konusunda yetenekli olduğunu belirterek teşekkür amaçlı Şenkaya Kaymakamı Malik Çalışır’ın resimini çizdiğini söyledi. Dedesi Gündüz Pala ve annesi Merve Pala ile Şenkaya Kaymakamlık makamını ziyaret eden Azra, çizmiş olduğu karakalem çalışmasını Kaymakam Çalışır’a hediye etti.