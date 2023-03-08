Depremzede ailelere 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ziyareti

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle, Erzurum’a gelen depremzede ailelerine ziyaretler düzenlenerek, çeşitli hediyeler verildi.

Ziyarete ASH İl Müdürü Cemil İlbaş, Kadın Hizmetleri Şube Müdürü Şükran Gökdaş katılarak, kadınlara çeşitli hediyeler verdi.

Depremzede aileleri evlerinde ziyaret ederek bir süre görüşen, ihtiyaç ve taleplerini dinleyip yerinde gözlemleyen İlbaş ve beraberindekiler, çocuklarla da ayrı ayrı ilgilenerek çeşitli hediyeler verdi.

Depremde yaşanan zorlu süreçleri unutturmak ve ailelerin yaşam koşullarını iyileştirmek için misafirperverliklerini gösteren, emeği ve katkısı bulunan herkese teşekkür eden İlbaş, ihtiyaçların karşılanması için üstün gayretle çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

İlbaş, “Yaralarımızı hep beraber saracağız. İhtiyaçlarınızı gidermek ve taleplerinizi yerine getirmek için elimizden gelen desteği ve yardımı yapacağız. Kurum olarak pisiko sosyal destek çalışmalarımız ve deprem bölgesindeki saha çalışmalarımız devam ediyor. Afet dönemlerinde bireysel ve toplumsal iyilik halinin sağlanması için büyük önem taşıyan psikososyal destek hizmetleri afetle mücadelede yapılacakların başında gelmektedir. Deprem bölgelerinde yaraları sarmak adına psikososyal destek ekiplerimizle vatandaşlarımızın yaşadıkları travmanın etkilerini en aza indirmeyi hedefliyoruz. Depremzedelerimizin 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum” dedi.

Gökdaş ise depremzede vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, depremzede kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı.

Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı sosyal hizmet merkezleri yönetici ve personeli de kentteki depremzedelere moral ziyareti düzenledi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ayrıca depremde vefat eden vatandaşlar için Lalapaşa Camiinde mevlidi şerif programı düzenlendi.