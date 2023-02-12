Deprem Yardımlarında ESTP çatısı altında tarih yazıyorlar

Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde art arda meydana gelen depremlere ilişkin ESTP çatısı altındaki birçok kuruluş bölgeye ayni ve nakdi yardım göndermeye devam ediyor.

Deprem haberinin alınmasının hemen akabinde bir araya gelen Erzurum Sivil Toplum Platformu dernek ve vakıflar bölgeye akın etti.

Arama-kurtarma ve ilk yardım gibi acil ihtiyaçları karşılamak üzere depremin ilk saatlerine yola çıkan STK ekipleri toplanan yardımlar ve hazırlanan araç-gereçleri bölgeye gönderdi ve göndermeye devam ediyor.

Yardımlar ve çalışmalar ile ilgili bilgi veren ESTP Başkanı A. Mustafa Güvenli; platform çatısı altında bulunan, öncelikle yardım kuruluşları olmak üzere bütün STK’ların birlik ve beraberliğin en güzel örneğini sergilediğini, bu birlikteliğin devam edeceğini söyledi.

Başkan Güvenli yaptığı açıklamada şunları söyledi: “İHH, Deniz Feneri, MEMUR-SEN, MÜ SİAD, Ebu İshak Vakfı, Vuslat, ERZİMDER, TYB Erzurum, ER-İHYA-DER, Cansuyu Derneği, İD DEF, İMH, EHAD, Emin Eğitim, AGD, MGV, SAFA Vakfı, Hayrat Vakfı, Cihannuma Derneği, Erzurum Uluslar Arası Öğrenci Derneği, Verenel Derneği, İnsan Vakfı, gibi kuruluşlar; Pazartesi sabahında “Şimdi Birlik Zamanı” sloganı ile başlattıkları yardım ve kurtarma çalışmalarında tarih yazıyorlar.

İlk etapta, kuru gıda, çocuk maması, battaniye, ısıtıcı, su ihtiyacı için onlarca TIR bölgeye ulaştırıldı. İkinci ve üçüncü günde il ve ilçelerde fırınlar kuruldu ve ekmek ihtiyacı yerinde karşılanması hedeflendi. İş makinaları ve çadırlar değişik illere gönderildi.

Tarihimizin ve dünyanın en büyük afetlerinden birini yaşadığımızın farkında olarak; hamiyetperver Erzurum halkının, iş adamlarının, derneklerimizin yönetici ve üyelerinin büyük desteği ile yürüttüğümüz yardım çalışmalarında gördük ki Erzurum’da birlik ve beraberlik kardeşlik hukuku ile yürütülebiliyor.”

Erzurum olarak hazırız

Başkan Güvenli; deprem sonrasının düşünülerek hayatta kalanların yaşayacakları zorlukları en aza indirmek için bu çalışmalara süreklilik kazandıracaklarını belirtti. Erzurum’a gelmek isteyen ve gelen depremzedeler için de hazırlıklı olduklarını söyleyerek gece gündüz demeden çalışmalara devam edileceğini belirtti.