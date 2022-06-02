Deneyap’ta sınav heyecanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk 100 günlük eylem planı ile hayata geçen Deneyap Teknoloji Atölyeleri Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ve Türkiye Teknoloji Takımı (T3 Vakfı) ile ortaklaşa yürütülüyor. Erzurum’da yaklaşık1600 kişi, ’Deneyap Teknoloji Atölyeleri’ öğrencisi olabilmek için sınavlarda ter döküyor.

Erzurum’da yaklaşık 1600 kişi, ’Deneyap Teknoloji Atölyeleri’ öğrencisi olabilmek için ter döküyor. Sınavda başarılı olan 160 öğrenci, 3 yıl boyunca eğitim almaya hak kazanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk 100 günlük eylem planı ile hayatiyete geçen Deneyap Teknoloji Atölyeleri Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ve Türkiye Teknoloji Takımı (T3 Vakfı) ile ortaklaşa yürütülüyor.

İlk 12 ilde kurulan ve bu pilot iller arasında olan Erzurum, Temmuz ayı ile birlikte ilk mezunlarını verecek.

1-10 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek eğitim 42 ilde eş zamanlı olarak öğrencilerin sınavları başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ’Geleceğin Teknoloji Yıldızları’ programı çerçevesinde Erzurum da kurulan Deneyap Teknoloji Atölyesi’nde, üretim ve tasarım, robotik kodlama, enerji teknolojileri, yazılım teknolojileri, yapay zeka, siber güvenlik gibi birçok alanlarda eğitim almak isteyen öğrenciler için sınav düzenlendi.

Başvuruda bulunan 1600 öğrencinin 10 gün boyunca, 4 oturum şeklinde yapılacak olan sınavlarda ter dökeceğinin altını çizen Deneyap Proje Koordinatörü Bahtiyar Akan, Sınavda başarılı olan 160 öğrencinin 3 yıl boyunca eğitim almaya hak kazanacağını söyledi.

Akan, “Türkiye’nin teknoloji alanında gelişimine katkıda bulunmak amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın ortak çalışması sonucu ‘Geleceğin Teknoloji Yıldızları’ programı çerçevesinde geleceğin mühendislerinin, teknoloji girişimcilerinin ve bilim adamlarının yetiştirilmesi amacıyla Osmaniye’de kurulan Deneyap Teknoloji Atölyesi’nde eğitim almak isteyen 1600 öğrenci için yarış başladı. Sınavda başarılı olan 100 ortaokul öğrenci ile 60 lise öğrencisi 3 yıl boyunca atölyede tasarım ve üretim, enerji teknolojileri, siber güvenlik, robotik kodlama, ileri robotik, yapay zekâ, yazılım teknolojileri, havacılık ve uzay teknolojileri, mobil uygulama alanlarında eğitim almaya hak kazanacak” diye konuştu.

Deneyap e-sınav il sorumluluğunu Muammer Aydın, Sınav Merkez Sorumluluğunu Memet Gözütok, Deneyap İl Koordinatörlüğünü Bahtiyar Akan üstlendiği projede öğrenciler dünden itibaren sınavlarda ter dökmeye başladı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk de, sınava giren 1600 giren gece başarı dileklerinde bulundu.