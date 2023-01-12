Deneri ailesinin acı günü

Erzurum’un Aşkale ilçesi eşraflarından iş insanı Hacı Hamza Deneri’nin eşi Hanife Deneri son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

AK Parti eski il genel meclisi üyesi de olan Hamza Deneri’nin eşi, Mehmet Deneri’nin annesi Hanife Deneri bir süreden beridir rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu.

Hanife Deneri’nin cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Aşkale merkez Çarşı Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze namazına Aşkale Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış, İHA Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez, siyasi parti ve STK temsilcileri, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.