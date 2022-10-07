Demirciler Kentsel Dönüşüm Projesi’nin tamamlanması törenle kutlandı

Erzurum’da Demirciler Kentsel Dönüşüm Projesi’nin tamamlandı. Tamamlanan kentsel dönüşüm anahtar teslim törenine, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da katıldı.

Eski Aşkale Garajı’nda gerçekleşen törene; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ilçe belediye başkanları, İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı, protokolün diğer üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören, mehteran takımının gösterileri ile başladı. Daha sonra ise protokol üyeleri kürsüde konuşmalar yaptı. Tören sonunda ise Büyükşehir Belediyesi tarafından kentsel dönüşümü tamamlanan konutların anahtarları sahiplerine teslim edildi. Öte yandan, bölgede kentsel dönüşümle beraber millet bahçesi, bilgievi, taziyeevi, otopark ve iş yerleri gibi önemli alanlarda bölge halkına hizmete sunulmuş oldu.

Tüm Türkiye’de kentsel dönüşümün devam ettiğini belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, “Gerçekten Türkiye’de milletimizin isteğiyle görev başına geldiğimizden beri tek bir çizgimiz var, bu da ’Durmak yok, yola devam’ şeklindedir. Belediye başkanlarımızdan meclis üyelerimize kadar ve liderimiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a kadar hepimiz hiç durmadan çalışıyoruz. Türkiye topraklarının tamamında, yurt dışında ve Mavi Vatan’da çok yoğun şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Burada yapılacak olan kentsel dönüşüm tüm Türkiye’de devam ediyor. 20 yılda 1 milyon 170 bin konut yapmışız. İlk etapta 500 bin ve daha sonra 1 milyon olacak şekilde konut projelerimizde devam ediyor. İnsanlarımızın yaşamlarını rahatlatmak bizim için her şeyin başında geliyor” dedi.

Çok önemli bir dönüşüme daha imza attıklarını kaydeden Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Önemli bir dönüşümün açılışını yapıyoruz. Her bölgemizde bu tarz projelerimiz yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. Şehir merkezimiz başta olmak üzere büyük bir dönüşüm yaşayacağız. Yapılan bu iş bir yıllık değil, 6-7 yıllık bir sürecin işidir. Burada çocuklarımız oynayıp ödevlerini yapacaklar. Kadınlarımız ve erkeklerimiz buradan faydalanacaklar. Buraya otopark yaparak sokakları araçlardan da kurtarmış olduk. Otoparkta arabalardan günlük 3 lira, minibüslerden de 5 lira alınacak” açıklamalarında bulundu.

81 il içerisinde dönüşüm konusunda en iyinin Erzurum olduğunu söyleyen Vali Memiş, “Kentsel dönüşüm Türkiye’de en zor uygulanan projedir. Bununla beraber 81 il içerisinde rahatlıkla söyleyebilirim ki Erzurum Büyükşehir Belediyemiz bu projeyi en iyi uygulayan belediyelerin başında geliyor. Tüm ilçe belediyelerinin ve Bakanlığın olumlu katkılarıyla gerçekleşen bu projelere eşlik etmek bizi mutlu ediyor” diye konuştu.