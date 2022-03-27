Demircan güven tazeledi

Türkiye Enerji Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ) Erzurum Şube Başkanlığının 12. Olağan Genel Kurulu’nda mevcut başkan Muharrem Demircan, delegelerin oyları ile güven tazeledi.

Otelde düzenlenen TES-İŞ Erzurum Şube Başkanlığının 12. Olağan Genel Kurulu’na TES-İş Genel Başkanı Ersin Akma, Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fevzi Polat, Türk İş Bölge Temsilcisi Yusuf Gökcan ve sendika temsilcileri ile kurum müdürleri katıldı.

TES-İş Genel Başkanı Ersin Akma’nın divan başkanlığını yaptığı genel kurula 1150 delege katıldı. Tek aday olarak seçimlere giren mevcut başkan Muharrem Demircan ve yönetim kurulu 161 delegenin oyları ile güven tazeledi.

Genel kurulda konuşan TES-İŞ Erzurum Şube Başkanı Muharrem Demircan, ülkenin mevcut ekonomik durumunda bundan sonra yapacakları çalışmaların daha da güçleşeceğini belirtti. Demircan, “Yönetim kurulu ile birlikte bizlere gösterilen teveccühe layık olmaya çalışacağız. Küresel ekonomilerin darboğazda olduğu günümüzde işimizin zor olduğunu biliyoruz. Daha çok çalışıp daha fazla verimli olacağız” ifadelerini kullandı.

Aras EEDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş, Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar yarışmasında birinciliğe layık görülen Ardahan İl Koordinatörü Meryem Akpınar’ı tebrik etti. Türkiye’de sendikalaşma süreçlerinden bahseden Genel Müdür Akbaş, “2002 yılında Türkiye’nin dağıtım sektöründeki ilk özelleşmelerinden biri olan Aktaş Elektrik vardı. Kamu yararı yoktur diyerek mahkeme kararıyla el konulması kararı çıktı. O dönemde ben bu iş için görevlendirildim. Yaklaşık 2 bin beş yüz kişiyi devralmak durumundaydık. Dönemin Hazine Müsteşarlığı, “Biz çalışanlara kadro veremeyiz, taşeron statüsündeler” dedi. TEDAŞ ise bu bölgeye farklı illerden kişiler göndermeyi teklif etti. Fakat işlerin devam etmesi gerektiği için bizler bu duruma karşı geldik. ‘Bu şekilde işler yürümez’ dedik. Çünkü bizim işimiz zor iş, çalışanların birbirini tanıması, güvenmesi lazım. O dönemde çalışanlar arasında sendikalı yoktu. Bizler herkesi sendikalı yapmaya karar verdik. TES-İŞ desteğiyle orada çalışan yaklaşık 2 bin beş yüz kişiyi sendikalı yaparak o insanların kabulünü sağladık” dedi.

Akbaş, enerjiyle ilgili oluşan bilgi kirliliği karşısında tek bir ağız olunması gerektiğinin altını çizerek, “ Enerji konusunda bir gündem oluştuğunda bilen bilmeyen herkes televizyona çıkarak ahkam kesiyor. Bizler sektörün içindeki insanlar olarak onların söyledikleri hiçbir şeyin geçerliliği olmadığını üzülerek izliyoruz. TES-İŞ bu konuda otorite olmalı diye düşünüyorum. Enerji ile ilgili bir konu olduğunda ilk başvurulacak yerlerden biri TES-İŞ olmalı” diye konuştu.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat ise işçinin emeğine saygı duyduklarını belirterek, “Bizim ülke olarak kalkınmamız için birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Bu noktada emeğe çok büyük saygı duyuyorum. Çünkü emek üzerinden toplumlar yönlendiriliyor” ifadelerini kullandı.

Yapılan genel kurulda ise Erzurum Şube üyeleri şu isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu: Şube Başkanı Muharrem Demircan, şube genel sekreteri Mustafa Irmak, Ergün Ünlü, İhsan Aras, Şahin Zihni, Özer Akçay, Osman Baran Kalaycıoğlu, Alper Erturan, Hasan Çiftçi, Burak Sefaoğlu.

Denetim Kurulu: İsmail Karagöz, Murat Murçak, Serdar Gözübüyük, Erdinç Özorhan, Ergün Bildik.

Disiplin Üst Kurulu; Ziya Efe, Halil Kara, Recep Başar, Kenan Öztaş, Harun Oray, Ahmet Karakaş.