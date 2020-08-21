Deligöz ailesinin mutlu günü
26. DÖNEM ERZURUM MİLLETVEKİLİ ORHAN DELİGÖZ’ÜN YEĞENİ VE ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİNDE ÖĞRETİM ÜYESİ OLARAK GÖREV YAPAN KADİR DELİGÖZ HAYATINI ELANUR ATA İLE BİRLEŞTİRDİ.
26. Dönem Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz’ün yeğeni ve Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapan Kadir Deligöz hayatını Elanur Ata ile birleştirdi.
Nikah törenine AK Parti 26. Dönem Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Erzurum Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Metin Kahraman, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Selahattin Çelebi, Erzurumspor eski teknik sorumlusu milli futbolcu Muzaffer Bilazer ve çok sayıda davetli katıldı.
Düğünde genç çiftin nikâhını Erzurum Büyükşehir Belediyesi adına Başkan Vekili Fevzi Polat kıydı. Başkan vekili Polat, çiftlere bir ömür boyu mutluluk dilerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 4 çocuk isteğini de hatırlattı.
Çiftin nikâh şahitliğini yapan 26. Dönem Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz, çiftlerin birbirlerini anlama konusunda bir sarraf titizliğinde olmalarını gerektiğini söyledi ve mutluluk temennilerini iletti.
Nikâh töreni, kesilen pasta, sinevizyon gösterisi ve misafirlerin çiftlerle çektirdikleri hatıra fotoğraflarının sona erdi.
|İmsak
|04:39
|Güneş
|06:13
|Öğle
|13:12
|İkindi
|16:58
|Akşam
|20:02
|Yatsı
|21:29
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25