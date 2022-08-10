DAYTAM, OECD iyi laboratuvar uygulamaları uygunluk beyanının sahibi oldu

Atatürk Üniversitesi Doğu Anadolu Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (DAYTAM), Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından verilen OECD İyi Laboratuvar Uygulamaları-İLU (Good Laboratory Practices-GLP) Uygunluk Beyanını almaya hak kazandı.

4 Yıl Süreyle Akredite Edildi

Yaklaşık iki yıl önce başlatılan çalışmaların 03.08.2022 tarihinde başarıyla tamamlanmasıyla akreditasyon sertifikasına sahip olan DAYTAM, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 11. Kalkınma Planında önemli bir yeri olan ülkemizin ilaç ve tıbbi cihaz sektöründeki rekabetçi yaklaşımına daha fazla katkı sunmayı sürdürecek.

Ülkemizde OECD İLU sertifikasına sahip çok kısıtlı sayıda laboratuvarın bulunmasının ilaç ve tıbbi cihaz sektöründe dışa bağımlılığı beraberinde getirdiğini, bunun önüne geçebilmenin ise ilaç ve tıbbi cihazların klinik öncesi Ar-Ge çalışmalarının yürütüleceği uluslararası tescilli akreditasyon standardı olan OECD İyi Laboratuvar Uygulamaları (OECD İLU) sertifikasına sahip laboratuvarların çoğalmasıyla ancak mümkün olacağına vurgu yapan DAYTAM Müdürü Prof. Dr. Hamdullah Kılıç, altyapısı oldukça güçlü olan ve nitelikli bilim insanları ile başarılı çalışmaların altına imza atan DAYTAM’ın böylesine kritik ve stratejik öneme sahip bir merkez haline dönüşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından 4 yıl süreyle akredite edilen merkezin, ülkemizde OECD İLU Uygunluk Beyanını alan kurumlar arasında 8, kamu kurumları arasında ise alanında ilk olduğuna dikkat çeken Kılıç, ilaç ve tıbbi cihaz sektörüne yönelik olarak fiziksel-kimyasal testler noktasında hizmet verecek olan DAYTAM’da OECD İLU çerçevesinde yapılacak çalışmalar ve analiz raporları; ABD, Almanya, Avusturya, Birleşik Krallık ve Fransa dâhil olmak üzere OECD üyesi toplam 38 ülkede geçerli olacağını sözlerine ekledi.

Rektör Çomaklı: “Verilerin Kalitesi, Veri Bütünlüğü Ve Geçerliliği Uluslararası Düzeyde Onaylanmış Oldu”

Ülkemiz ilaç ve tıbbi cihaz sektöründe dışa bağımlılığını azaltacak ve ilgili sektörün yurt dışı ihracatta yaşadığı problemlerin aşılmasında DAYTAM İLU laboratuvarlarının katkı sağlayacağını aktaran Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ise: “Ar-Ge ve analiz merkezi olarak, risk bazlı çalışma ve kalite sistemimiz sayesinde uzun ve yorucu bir çalışma süreci sonucunda OECD İLU Uygunluk Beyanı belgemizi aldığımızı üniversitemiz ve şehrimizle paylaşmaktan onur duyuyoruz. DAYTAM’ın akredite olmasıyla birlikte; analizlerimizde üretilen verilerin kalitesi, veri bütünlüğü ve geçerliliği uluslararası düzeyde onaylanmış oldu. Bu başarımızla birlikte, ülkemiz adına büyük ve önemli bir adım atmanın gururunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından üniversitenin vermiş olduğu eğitimin tamamının akredite edildiğini ardından ise Türkiye’nin sayılı araştırma üniversiteleri arasında girerek önemli bir başarının altına imza attıklarını belirten Rektör Çomaklı, akredite belgeleri arasına bir yenisini daha eklemenin gururu içinde olduklarını söyleyerek: “OECD İLU Uygunluk Beyanı için çalıştığımız bu süreçte; sürdürülebilir bir sistem kurmanın ve doğru iş birlikçileri belirlemenin her şeyden önemli olduğunu bir defa daha görmüş olduk. Hem kamu kurumları hem de özel sektör temsilcileri ile kurduğumuz iş birliği ağını genişleterek ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlara yönelik geniş çaplı araştırmalar yapmayı hedefliyoruz. Bu bağlamda başta DAYTAM ekibi olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor akredite sürecinin üniversitemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.