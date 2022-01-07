Dart şampiyonu Tuzcu ve Güzeldere

Erzurum’da düzenlenen Yıldızlar Dart İl Birinciliğinde şampiyonluğu Tuzcu Mimar Sinan Ortaokulu ile Tekman Güzeldere kazandı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Servisi tarafından düzenlenen Dart İl Birinciliğinde Ortaokullarda Kızlarda Dutçu Mimar Sinan Ortaokulu, Erkeklerde ise Tekman Güzeldere Ortaokulu şampiyon oldu. Okul sporları 2021-2022 sezonu kapsamında Palandöken Spor Salonu’nda gerçekleştirilen Dart il birinciliğinde 13 kız 15 erkek takımı olmak üzere 28 okul il birinciliği için yarıştı.

Yıldız kızların şampiyonu Dutçu

Yıldız kızlarda il birincisi olan Beden Eğitimi Öğretmeni Mahmut Atmaca yönetimindeki Tuzcu Mimar Sinan Ortaokulu, büyük bir sevinç yaşadı. Turnuvada ikinciliği 1071 Malazgirt Ortaokulu, üçüncülüğü de 23 Temmuz Ortaokulu elde etti. Dördüncüsü ise Aşkale Koçak Ortaokulu yer aldı.

Erkeklerde birincilik kupası Güzeldere’ye

Okul Sporları Yıldız Erkekler Dart Yarışmalarında ise birinci Tekman Güzeldere Ortaokulu olurken, ikinci Tuzcu Mimar Sinan Ortaokulu, üçüncü 23 Temmuz Ortaokulu oldu. Dördüncü sırada ise Atatürk Ortaokulu yer aldı.

Oldukça çekişmeli müsabakalar sonunda kızlarda şampiyon olan Tuzcu Mimar Sinan Ortaokulu ile Erkeklerde şampiyonluğu kazanan Tekman Güzeldere Ortaokulu Grup yarışmalarına katılarak Erzurum’u temsil etme hakkı elde etti. Grup yarışmaları Rize’nin Pazar ilçesinde yapılacak. Kızlarda şampiyonluk erkeklerde ise ikincilik kupası kazanan Dutçu Mimar Sinan Ortaokulu’nda şampiyonluk coşkusu yaşanıyor. Üst üste şampiyonluklara imza atan Beden Eğitimi Öğretmeni Mahmut Atmaca yönetimindeki Tuzcu Mimar Sinan Ortaokulu gözünü grup şampiyonasına çevirdi. Beden Eğitimi Öğretmeni Mahmut Atmaca, “Bize destek olan Palandöken İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Abdurrahman Gazioğlu ve okul müdürümüz Hüseyin Şen’e teşekkür ediyoruz” dedi.