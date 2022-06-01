Damla gönüllülük harekatının durağı Erzurum

Damla Gönüllülük Harekatı Projesi bağlamında Erzurum’da faaliyetlerini sürdüren gençler, insan odakları çalışmalarıyla gönüllere dokunuyorlar.

Gençlik ve Spor Bakanlığı faaliyetlerinden biri olan Damla Projesi gönüllülük faaliyetlerine katılan gençlerin bu kez durağı Erzurum oldu.

İnsan odaklı çalışan gençler Dadaşlar Diyarı Erzurum’da yüreklere dokunmaya devam ederken, gönülleri fethediyor.

10 gün sürmekte olan ve ülkemiz üniversitelerinde öğrenim gören Türk ve uluslararası öğrencilerin oluşturduğu 43 kişilik bir ekip günlerdir Erzurum’da faaliyetlerine devam ediyor.

Sabah sporu ile günün erken saatlerinde faaliyetlerine başlayan gönüllü ekip, program çerçevesinde çeşitli gönüllülük faaliyetleri gerçekleştirdikten sonra değerlendirme toplantıları ve hazırlanan masa çalışmaları ile günü tamamlıyorlar.

Çocuklara Coşku Yaşatıyorlar

Damla Gönüllülük Hareketi Erzurum ekibi Dadaş Diyarı Erzurum’da gönüllülük faaliyetlerini gerçekleştirmeye Yoncalık Köyü İlkokulunda başladı. Çocukların coşkusu ve türküleriyle karşılaşan Damla ekibi çocuklar ile keyifli vakit geçirdi. Onlara damla ablaları olarak minik hatıralar bırakıldı.

Erzurum’un önemli bir geleneği olan kıtlama şeker ile çay, esnaf ziyareti gerçekleştirilirken, ekibe Erzurum’un yöresel yemekleri de ikram edildi.

Peri Bacaları Büyüledi

Damla Gönüllülük Harekatına katılan gönüllü gençler, Narman Peribacalarını da es geçmedi.

Kırmızı rengi ve ilginç yeryüzü şekilleri ile dikkat çeken Erzurum’un ‘Kırmızı Periler Diyarı’ Narman Peri Bacaları’n da hatıra fotoğrafı çekilen Damla ekibi, Erzurum’un bu saklı güzelliğini de tanışmış oldu. Damla Gönüllük Harekatına katılan geçlerin faaliyetleri ve gezileri devam edecek.