Dal: “12 Mart büyük gurur”

Uzmanlar federasyonu Erzurum İl Başkanı Nesip Dal, 12 Mart Erzurum’un düşman işgalinden kurtuluş yıldönümü nedeniyle bir açıklama yaptı.

Dal açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemizin ve bölgemizin düşman işgalinden kurtuluşu olan bu günler aynı zamanda acının, kederin ve hüznün uzun süre yaşandığı, gözyaşının dinmedigi zamanlardır.

Bu zor günlere rağmen, Anadolu insanının ruhu, gururunu, , din, vatan, millet ve bayrak sevgisini ve kahramanlıklarını göstermesi bakımından da önemlidir. Tarihe düşülen en önemli not niteligindedir. O dönemin imkansızlığı ve yokluklarına rağmen Erzurum, kurtuluş mücadelesini dadaşa yakışan bir secaat ve zaferle noktalamıştır.”