DAİB inşaat ve yapı malzemeleri sektörü Sırbistan’da

Ticaret Bakanlığı Koordinatörlüğünde ve DAİB organizasyonunda Sırbistan’ın Başkenti Belgrad’a yönelik inşaat ve yapı malzemeleri sektörel ticaret heyeti gerçekleştirildi.

B2B, firma ve pazar ziyareti endeksli olarak bir “Sektörel Ticaret Heyeti faaliyetine, Türkiye’nin farklı illerinden inşaat ve yapı malzemeleri sektöründe faaliyet gösteren üretici ihracatçı firmalardan oluşan 19 temsilci, 100’ü aşkın Sırbistan firmasıyla 400’e yakın ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi.

Heyet bağlamında firma temsilcileri kurum ve saha ziyaretleri ile Belgrad’da yapımı devam eden Waterfront porjesi ana müteahhitlerinden GTP Engineering firmasının şantiyesini ziyaret edip, Sırbistan’da kullanılan inşaat malzemelerinin kalite ve standartlarını yerinde inceleme imkanı buldular.

Akabinde DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver ve beraberindeki heyet Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy’u ve Ticaret Müşaviri Yasemin Yüce’yi ziyaret ederek Sırbistan’ın yatırım ve ticaret potansiyellerini değerlendirdi.